Il Comune di Soverato ha aderito alla Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento promossa a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e istituita dall’ONU nel 2021 per sensibilizzare l’opinione pubblica e diffondere strategie di prevenzione salvavita. L’iniziativa "World drowning, prevention day. Bandiera Blu: al mare in sicurezza", promossa a livello nazionale ed europeo dal Found for Environmental Education - FEE Italia, si svolge contemporaneamente su tutte le spiagge a cui la FEE ha riconosciuto la Bandiera Blu e così anche l'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Vacca ha inteso organizzare un interessante confronto sul lungomare Europa al quale, oltre al primo cittadino, hanno preso parte il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Antonio Gallucci; il Comandante dell'ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, tenente Paolo Amato; il delegato dell'Ente Parchi Marini Regionali Calabria, Pietro Pileci; il presidente della Lega Navale sezione di Soverato, Sergio Rispoli; il responsabile SSD Pronto Soccorso Ospedale Basso Ionio di Soverato, Domenico Bilotti; il coordinatore Sics per la Calabria, Scuola italiana cani salvataggio, Andrea Barone.

A Soverato celebrata la Giornata Mondiale della prevenzione dell'annegamento. Una giornata dedicata alla sicurezza in mare grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti.

Sinergia e sicurezza

«Quello di oggi è un momento di confronto ma anche di sensibilizzazione rispetto ai temi della prevenzione - ha sottolineato il sindaco Vacca -. desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per il prezioso contributo. Ricordiamo che questo evento rientra tra le attività previste dal programma Bandiera Blu, vessillo che ci viene assegnato ormai da 9 anni. Penso che la sinergia e il confronto con le varie componenti istituzionali ma anche associazionistiche rappresenti un momento importante di crescita per l'intera comunità». La mattinata si è conclusa con una dimostrazione di salvataggio da parte delle unità cinofile della Sics, presenti ormai da dieci anni sulle spiagge soveratesi.