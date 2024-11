È stato presentato a Catanzaro, nella Cittadella regionale, il programma "Mare-Sila", iniziativa nata dalla collaborazione tra il consorzio "Terredamare" e "Destinazione Sila" e promossa per fare vivere ai turisti le bellezze della Calabria da 0 a 1.200 metri. «Oggi – ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, Emma Staine – sono orgogliosa di partecipare ad un esempio positivo e propositivo di rete e risorse che insieme sostengono lo sviluppo del territorio».

«L'utilizzo finalmente combinato dei servizi intermodali treno-bus – ha continuato – favorisce la mobilità sostenibile e ci consente di ripensare il sistema turistico, partendo da una qualità dei servizi che valorizza sia le coste, sia la montagna. La proposta coniuga la straordinaria varietà turistica regionale con un'offerta di servizi qualificati, coordinati dalle due organizzazioni turistiche. Con iniziative come questa supportiamo il turismo rispettando l'ambiente ed utilizzando risorse e servizi già disponibili». «Contemporaneamente – ha aggiunto –, continuiamo a sostenere le proposte che giungono dagli operatori che vivono il territorio, in un cambio di rotta fondamentale per cui smettono di agire singolarmente e si mettono in relazione, proficuamente, contribuendo così a darsi forza in modo reciproco. Un fatto importante per sostenere quel cambiamento della nostra regione per il quale ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze».

Per chi sceglie di visitare la Sila partendo dal mare è prevista una passeggiata nel Centro visita Cupone, la visita della Riserva dei Giganti della Sila e una degustazione di prodotti tipici silani. Per chi, invece, soggiorna in Sila e sceglie di trascorrere una giornata al mare, il programma prevede la sistemazione in uno dei lidi del circuito "Terredamare", con ombrellone riservato, aperitivo in riva al mare e possibilità di visitare uno dei caratteristici borghi storici del Tirreno cosentino. Alla presentazione dell'iniziativa è intervenuto anche il consigliere regionale Pietro Molinaro.

«Siamo particolarmente felici – hanno dichiarato Daniele Donnici, presidente di Destinazione Sila, e Francesco Imbroisi, direttore generale di Terredamare – dell'opportunità di presentare questa importante iniziativa nella Cittadella regionale, la casa madre dei calabresi, insieme all'assessore Staine. Oggi abbiamo vissuto una bella giornata di dialogo e di collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori economici, uniti per raggiungere l'obiettivo comune dello sviluppo turistico calabrese. Siamo convinti che questo progetto, che rappresenta un'esperienza pilota, darà ottimi frutti e che presto sarà replicato in altre aree della Calabria per favorire la connessione tra le coste e l'entroterra».

Il servizio di trasporto tra le località dell'itinerario sarà effettuato attraverso i servizi intermodali treno-bus, fortemente voluti dalla Regione per favorire quanto più possibile la mobilità sostenibile, con la collaborazione di Trenitalia e Ferrovie della Calabria. L'iniziativa sarà prenotabile online e anche in tutte le strutture di Terredamare e Destinazione Sila.