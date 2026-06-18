Con l'apertura del plico telematico nella mattinata del 18 giugno, ha preso ufficialmente il via la Maturità 2026. La prima prova scritta di italiano rappresenta da sempre uno dei momenti più significativi dell'Esame di Stato: una prova comune a tutti gli indirizzi scolastici che mira a valutare non soltanto le competenze linguistiche degli studenti, ma anche la loro capacità di comprendere un testo, sviluppare un ragionamento critico e confrontarsi con i grandi temi della cultura e della contemporaneità.

I candidati hanno a disposizione sei ore per scegliere una delle sette tracce predisposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, suddivise nelle tre tradizionali tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e riflessione di attualità. Le prime informazioni emerse nel corso della giornata delineano una prova caratterizzata da una notevole varietà di argomenti, ma unita da un filo conduttore comune: la riflessione sull'identità individuale e collettiva, sulla memoria e sul rapporto tra il singolo e la società.

Cesare Pavese: l'amore come destino e memoria

Per la Tipologia A, dedicata all'analisi del testo letterario, il Ministero ha scelto una poesia di Cesare Pavese, Passerò per piazza di Spagna, appartenente alla raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, pubblicata nel 1950.

Si tratta di una scelta particolarmente significativa. La raccolta rappresenta infatti il testamento poetico dello scrittore piemontese, nato dall'intensa e tormentata passione per l'attrice americana Constance Dowling. Nei versi di Pavese l'amore assume una dimensione assoluta e dolorosa, diventando insieme desiderio, nostalgia e consapevolezza della fragilità umana.

La poesia invita gli studenti a confrontarsi con temi universali quali il sentimento amoroso, la memoria, il tempo e la solitudine. È una proposta che richiede sensibilità interpretativa e capacità di cogliere il valore simbolico delle immagini poetiche, oltre a una conoscenza del contesto culturale del Novecento.

Vitaliano Brancati e le contraddizioni dell'uomo moderno

La seconda proposta della Tipologia A è dedicata alla prosa e riguarda un brano tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati.

Scrittore tra i più raffinati del Novecento italiano, Brancati ha saputo raccontare con lucidità e ironia le debolezze, le ambizioni e le contraddizioni della società italiana. Le sue opere mettono spesso in scena il conflitto tra desideri individuali e convenzioni sociali, tra autenticità e apparenza.

La presenza di Brancati tra le tracce ministeriali offre agli studenti l'opportunità di confrontarsi con una scrittura ricca di sfumature psicologiche e di riflettere sui meccanismi che regolano i rapporti sociali e la costruzione dell'identità personale.

Giuseppe Saragat e il valore della democrazia

Tra le tracce della Tipologia B, dedicata al testo argomentativo, una delle novità più interessanti è rappresentata dal brano attribuito a Giuseppe Saragat e legato all'esperienza dell'Assemblea Costituente.

La proposta richiama uno dei momenti fondativi della storia repubblicana italiana e invita gli studenti a riflettere sui valori della democrazia, della partecipazione politica e della cittadinanza attiva. In un periodo storico segnato da tensioni internazionali e da crescenti forme di disaffezione verso la politica, il richiamo ai principi costituzionali assume un significato particolarmente attuale.

La traccia consente inoltre collegamenti con la storia contemporanea, il diritto costituzionale e l'educazione civica, offrendo numerosi spunti per un'elaborazione personale e critica.

Mario Calabresi e la riscoperta del tempo

Un'altra traccia argomentativa prende spunto da Alzarsi all'alba di Mario Calabresi.

Nel suo libro, il giornalista riflette sul valore del tempo, della memoria e dell'attenzione verso ciò che spesso sfugge nella frenesia della vita contemporanea. L'alba diventa metafora di una nuova consapevolezza, di uno sguardo più autentico sul mondo e sulle relazioni umane.

Per gli studenti si tratta di una proposta particolarmente vicina all'esperienza quotidiana. La riflessione sul tempo, sulla velocità della comunicazione e sul bisogno di recuperare spazi di autenticità rappresenta infatti una delle questioni centrali della società contemporanea.

Frank Furedi e il dibattito sui confini

Completa il quadro della Tipologia B il brano tratto dal saggio di Frank Furedi, I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere.

Il sociologo britannico affronta uno dei temi più discussi del nostro tempo: il significato del concetto di confine in un mondo sempre più globalizzato. La riflessione non riguarda soltanto le frontiere geografiche, ma si estende alle dimensioni culturali, sociali e identitarie.

La traccia invita a interrogarsi sul delicato equilibrio tra apertura e appartenenza, tra integrazione e conservazione delle identità collettive. È probabilmente una delle proposte più complesse e stimolanti dell'intera prova, perché richiede agli studenti di confrontarsi con questioni che attraversano il dibattito politico, culturale e sociale contemporaneo.

Una Maturità che interroga il presente

Pur in attesa della conferma definitiva di tutte le sette tracce proposte dal Ministero, emerge già con chiarezza il profilo culturale della prima prova 2026.

Dall'amore tormentato di Pavese alle contraddizioni sociali raccontate da Brancati, dalla riflessione civile di Saragat alle considerazioni sul tempo di Calabresi, fino al dibattito sui confini proposto da Furedi, il filo conduttore sembra essere la ricerca di un senso nel mondo contemporaneo.

La Maturità 2026 appare così meno orientata alla semplice verifica di conoscenze e più attenta alla capacità degli studenti di interpretare la realtà, collegare esperienze diverse e costruire una riflessione personale. Una scelta che sembra voler premiare non soltanto la preparazione scolastica, ma anche la maturità critica e civile dei futuri diplomati.