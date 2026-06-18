Un testo di Cesare Pavese, “Passerò per piazza di Spagna” e un passo del libro “Alzarsi all'alba” di Mario Calabresi sono tra le tracce proposte agli studenti per la prima prova del tema di Italiano.

Secondo indiscrezioni, sulla Tipologia B1 (testo argomentativo) in ambito storico-politico ci sarebbe il tema dell'Assemblea Costituente, con un testo estrapolato dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat.

Vitaliano Brancati, e un brano tratto dal suo testo in prosa “I piaceri” è al centro di una delle tracce proposte ai maturandi, secondo quanto apprende l'Ansa. Gli studenti devono comprendere e analizzare il testo, riassumendone il contenuto, commentandolo e rispondendo ad alcune domande. L'opera “I piaceri” di Vitaliano Brancati (1907-1954) è il diario nel quale lo scrittore ha espresso meditazioni, fantasie, nostalgie e ricordi di esperienze anche dolorose.

Tra le tracce scelte per quest'anno ci sono anche un brano (traccia B2 - Testo argomentativo) da "Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire" del giornalista e scrittore Piero Bianucci, libro che passa in rassegna le diverse forme giornalistiche e affronta argomenti delicati come la scelta delle fonti e l'etica professionale di chi scrive; ed un brano (traccia B3 - Testo argomentativo) dal saggio del sociologo inglese Frank Furedi "I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere", sul significato e il valore di confini e frontiere nella società globalizzata.