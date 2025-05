Al fianco dei migranti e nella complessa periferia di Arghillà: ecco l’impegno in riva allo Stretto dell’organizzazione internazionale. Ospite del format A tu per tu il coordinatore territoriale

Vive a Messina e lavora a Reggio, Mourad Boudhil, ospite della nuova puntata di A tu per tu negli studi del Reggino.it, e coordinatore territoriale a Reggio Calabria di Medici Del Mondo Italia.

È arrivato dalla Tunisia alla fine del 2010 per motivi di studio. Aveva 26 anni. Oggi di anni ne ha 40 e quell'attività di mediazione culturale in un centro di accoglienza a Gioia Tauro è stata solo la prima esperienza nel reggino dove ancora opera pur vivendo a Messina. Legato profondamente alla sua terra di origine, dove ha imparato a essere l'uomo che oggi è diventato, dove restano le sue radici, oggi si definisce e si sente «un abitante dello Stretto».

L’organizzazione internazionale Medici del Mondo per la quale lavora è impegnata nel garantire accesso alle cure sanitarie e il diritto alla Salute specie in contesti di particolare vulnerabilità è presente a Reggio dal 2016 nell’ambito del progetto “Persone in movimento” con attività in occasione degli sbarchi al porto e nei centri di primissima accoglienza di Reggio. È presente anche a San Ferdinando nel villaggio Dambe So.

Dal 2022 Medici del mondo è presente anche nel quartiere complesso e particolarmente fragile di Arghillà, periferia nord di Reggio Calabria, con la clinica mobile sono settimanalmente presente (ogni martedì pomeriggio, ogni venerdì mattina). Il giovedì sono previsti degli incontri.

