Il direttore del Tg La7 visita nuovamente il sito archeologico della Locride. Apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale e un invito a investire ancora di più in comunicazione, accoglienza e reti turistiche per valorizzare uno dei siti più suggestivi della regione

Un ritorno gradito e dal forte valore simbolico quello di Enrico Mentana alla Villa Romana di Casignana. Il direttore del Tg La7, ospite nel fine settimana a Roccella Jonica per il “Festival dell’argomento a piacere”, ideato e condotto dal giornalista Tommaso Labate, ha scelto di fare tappa nel celebre sito archeologico della Locride subito dopo il suo arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria, prima di raggiungere la cittadina ionica.

Per Mentana si è trattato di una visita dal sapore speciale, a quasi due anni dalla precedente presenza alla Villa Romana, avvenuta nel settembre 2024 in occasione della prima edizione del Dialog Festival. Un gesto accolto con soddisfazione dall’amministrazione comunale di Casignana, interpretato come un segnale di attenzione e affetto verso uno dei più importanti complessi archeologici della Calabria.

Ad accoglierlo sono stati il sindaco Rocco Celentano, il vicesindaco Agata Mazzitelli, il presidente del Consiglio comunale Franco Crinò e l’assessore Antonella Frammartino, che hanno accompagnato il giornalista lungo il percorso di visita illustrando gli interventi realizzati dalla sua ultima presenza e i risultati raggiunti sul fronte della promozione e della fruizione dell’area archeologica.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come la Villa Romana abbia registrato una crescita costante del numero di visitatori, passati da poche centinaia di presenze annue agli attuali dati compresi tra gli ottomila e i diecimila ingressi. Un incremento reso possibile grazie alle attività di valorizzazione, alla collaborazione con la Soprintendenza e a una rinnovata attenzione verso un patrimonio che oggi rappresenta uno dei principali attrattori culturali dell’intera Locride.

L’amministrazione comunale ha inoltre illustrato alcuni degli interventi programmati per i prossimi mesi, tra cui il prolungamento delle coperture di protezione dei mosaici, nuove campagne di scavo archeologico, ulteriori attività di conservazione affidate a specialisti italiani e internazionali e iniziative promozionali finalizzate ad ampliare la conoscenza del sito anche oltre i confini regionali.

Al termine della visita si è sviluppato un confronto durante il quale Mentana ha espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti negli ultimi anni, sottolineando tuttavia come esistano ancora ampi margini di crescita per consentire alla Villa Romana di raggiungere la notorietà che merita.

Il direttore del Tg La7 ha evidenziato la necessità di affiancare agli investimenti strutturali una strategia più incisiva sul piano della comunicazione, della promozione turistica e dei servizi. «Un patrimonio di questa rilevanza – ha osservato – deve essere reso sempre più visibile ai visitatori che raggiungono la Calabria, creando occasioni di conoscenza già nei principali punti di accesso al territorio e favorendo una rete stabile di collaborazioni con scuole, operatori turistici, strutture ricettive e istituzioni culturali».

Mentana ha inoltre richiamato l’attenzione sul valore dei piccoli interventi immediatamente realizzabili, capaci di incidere concretamente sulla percezione del sito da parte dei visitatori e di consolidarne l’immagine. Un invito a proseguire con determinazione nel percorso già intrapreso, senza attendere esclusivamente grandi finanziamenti ma valorizzando ogni opportunità utile a rendere la Villa sempre più accogliente, riconoscibile e attrattiva.

Particolarmente apprezzata anche la riflessione sulla necessità di costruire una narrazione nuova dell’intero territorio calabrese, fondata sulle sue eccellenze culturali, archeologiche e paesaggistiche e capace di superare stereotipi e rappresentazioni riduttive che troppo spesso ne hanno limitato la percezione all’esterno.

Per l’amministrazione comunale, la scelta di Mentana di tornare spontaneamente alla Villa Romana di Casignana rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e uno stimolo ulteriore a proseguire nel percorso di valorizzazione del sito. Il confronto sviluppatosi durante la visita ha offerto spunti preziosi, confermando come la crescita di un bene culturale passi non soltanto attraverso gli interventi infrastrutturali, ma anche mediante idee, relazioni, capacità progettuale e partecipazione condivisa.

La visita si è conclusa in un clima di grande cordialità, con l’auspicio reciproco di potersi incontrare nuovamente nei prossimi mesi per verificare i nuovi traguardi che la Villa Romana saprà raggiungere.