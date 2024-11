In tutta la regione saranno possibili fenomeni temporaleschi e nubifragi per le giornate di sabato e domenica. Prevista neve sopra i 700-900 metri con apporti al suolo da deboli a moderati

Temporali, nevicate anche a bassa quota e vento: la vasta area depressionaria su gran parte dell'Europa porta in Italia masse d'aria umida e moderatamente instabili. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, più intense e significative sui versanti tirrenici meridionali, e nevicate fino a bassa quota su gran parte del Paese. La fase di maltempo, inoltre, sarà accompagnata da un marcato rinforzo della ventilazione occidentale.

L'allerta della Protezione civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Le previsioni per sabato 2 aprile

L'avviso prevede per la giornata di domani, sabato 2 aprile, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali su Calabria, Campania, Basilicata e Sicilia. Saranno inoltre possibili forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte di oggi, si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Basilicata e Calabria, dove la quota neve sarà sopra i 700-900 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati.

L'avviso prevede infine, dal pomeriggio di sabato 2 aprile, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 2 aprile, allerta gialla in Calabria, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise e Basilicata.

L'allerta gialla in Calabria

Nell'avviso di allerta meteo diffuso dal Dipartimento di Protezione Civile, in tutte le 8 zone in cui è divisa la Calabria è scattato lo stato di allerta giallo, cioè di ordinaria criticità. «Sono possibili fenomeni temporaleschi - si legge nell'avviso - che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni»

Il weekend nel dettaglio

Sabato 2. Al nord: variabile con neve a quote di bassa collina, freddo. Al centro: maltempo su Sardegna e Tirreniche con neve fino ai 300 metri. Al sud: maltempo su Calabria, Campania, Basilicata, neve a 6-700 metri.

Domenica 3. Al nord: qualche pioggia in Liguria. Al centro: qualche rovescio sparso sui settori adriatici. Al sud: piogge sul Basso Tirreno poi miglioramento. Tendenza. il tempo continuerà a rimanere freddo specie al mattino, la prima proiezione per la nuova settimana indica il graduale ritorno della Primavera da martedì.z