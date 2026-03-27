Secondo la prefettura del capoluogo in fase di completamento il sistema di sicurezza della videosorveglianza nelle e davanti le stazioni. Si faranno le rotatorie ad Aranceto e Viale degli Angioini

La buona notizia è che la società appaltante conferma il completamento del progetto Metropolitana di Catanzaro entro la fine del prossimo mese di giugno.

Per quella data anche la linea che da Sala porta al polo sanitario-direzionale-universitario di Germaneto sarà entrata in funzione.

Questione di giorni pure per i blocchi di sistema che dovranno garantire il raddoppio delle corse sull’asse Catanzaro Centro-Catanzaro Lido, oggi ancora cadenzate a distanza di un’ora circa una dall’altra.

Secondo quanto riferito dal prefetto del capoluogo Castrese De Rosa la società Metro FC d’intesa con Ferrovie della CAlabria e direzione dei lavori, ha assicurato l’ampliamento della video sorveglianza nelle aree antistanti le stazioni ferroviarie.

Dalle riunioni in Prefettura e da quella in Cittadella regionale emerse invece notizie meno buone sul versante delle bretelle o tecnicamente strade di adduzione realizzate per facilitare il raggiungimento delle nuove stazioni.

Per ora non ci sono le risorse finanziarie e neppure i tempi tecnici per illuminare queste strade, per cui se ne riparlerà nella seconda parte dell’anno.

Altro capitolo importante quello delle rotatorie: anche qui situazione in chiaroscuro. Garantita la realizzazione di innesto al quartiere Aranceto e quella - forse meno urgente - di Viale degli Angioini. Nulla da fare invece per Via Lucrezia della Valle dove l’amministrazione intende realizzarne una all’ingresso di Via Conti Falluc. Non è stato invece precisato se e quando le bretelle, già pronte, saranno aperte al traffico.