L'assessore regionale al Bilancio, Marcello Minenna, è salito agli onori delle cronache nazionali. Non per prodigi contabili, piuttosto per imperizia grafica. Sia il Foglio, sia l'edizione online del Corriere della Sera hanno segnalato due casi assai curiosi in cui il nostro assessore, già direttore dell'Agenzia delle Dogane in quota M5s , ha “taroccato” alcune foto sul suo sito personale.

La prima lo ritrae nella cornice istituzionale del Quirinale, insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nell'occasione Minenna regala al Presidente una copia del suo saggio “La moneta incompiuta” (con prefazione di Romano Prodi). L'incontro effettivamente c'è stato ed effettivamente Minenna ha omaggiato Mattarella del suo libro. Il problema è che la visita si è tenuta nel 2019, in piena pandemia. I due quindi avevano il volto coperto dalla mascherina come imponevano le direttive sul Covid.

Minenna però deve aver pensato che qualcuno potesse non riconoscerlo col volto celato da un pezzo di stoffa . Allora ha pensato bene di ritoccare la foto ed eliminare le mascherine. L'effetto è quello che è ovvero è abbastanza evidente il fotoritocco. La cosa ha creato imbarazzo anche al Quirinale, perché la foto si sarebbe tradotta in una testimonianza del Presidente che commette un illecito visto che all'epoca indossava la maschera era obbligatoria.

Interpellati da “Il Foglio” dal Quirinale dicono che le teste sono state sostituite con l'intelligenza artificiale. Il giornalista aggiunge che, visto che c'era, Minenna ne ha approfittato anche per darsi una “ringiovanita” colorando di nero le basette ormai imbiancate.

Finito qua? Nemmeno per sogno. Il Corriere online ha lanciato, sempre ieri, il sospetto che l'economista avrebbe ritoccato anche una foto in cui consegna il suo libro al Pontefice, Leone XIV , in Vaticano. Il Corriere ha chiesto lumi al diretto interessato che ha riportato la seguente risposta. «Come è chiaramente riportato nei disclaimer in calce al sito “alcune immagini sono state modificate per esigenze di uniformità grafica e privacy”». E poi: «In particolare questo è stato fatto per le foto pubblicate nel periodo pandemico. Le segnale peraltro che la foto è online da 4 anni - ha detto ancora Minenna -. Mi stupisce che una semplice foto corredata dei disclaimer del caso attiri più attenzione delle cose che ho fatto sul piano scientifico ed istituzionale ».