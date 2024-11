Cresce l’attesa per la seconda tappa dell’evento di comunicazione targato Pubbliemme – Diemmecom – LaC Network – viaCondotti21 che vedrà tanti protagonisti. Sul palco anche il presidente della Pontificia accademia di teologia, nonché vescovo emerito di Noto

Grande fermento intorno alla seconda tappa di Link – Orgoglio e Pregiudizio, che avrà luogo nell’area portuale di Vibo Marina il 3 agosto alle ore 21. Quasi terminati i preparativi per l’evento, che tratterà un tema caro al nostro network: la scelta. Da sempre siamo impegnati, con orgoglio, ad abbattere i pregiudizi, che si scagliano come macigni, sulla Calabria.

Nel primo talk della serata: "Siamo le scelte che facciamo", il monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, nonché vescovo emerito di Noto, Vincenzo Linarello, presidente Goel e il presidente Diemmecom, Domenico Maduli, porteranno le proprie testimonianze sul tema della scelta, moderati dal direttore editoriale Alessandro Russo. Sul palco di Link – Orgoglio e Pregiudizio, anche il direttore generale Maria Grazia Falduto.

E di scelte ne ha fatte tante il mons. Antonio Staglianò, a partire da ciò che è alla base della comunicazione: il linguaggio. La scelta di uno strumento innovativo, cha abbia il potere di avvicnarsi sempre più ai giovani.

Il monsignore, definito simpaticamente “il vescovo cantante”, si è fatto portavoce di un progetto culturale rivoluzionario: la pop theology. Completamente in linea con la visione, auspicata da Papa Francesco, della “Chiesa in uscita”, dove è la stessa comunità, di discepoli missionari, a prendere l'iniziativa. Il progetto si rivolge ai giovani, utilizzando il loro linguaggio e comunicando la fede, in un modo tutto nuovo.

Se siamo le scelte che facciamo, il monsignore non ha dubbi: raccontare ai giovani l'annuncio del Vangelo; sì, ma in chiave pop. Musica e parole si fondono in una storia che è una ventata d'aria fresca. Una narrazione con linguaggi più consoni e comprensibili alle nuove generazioni. Parafrasando il monsignore, la teologia deve avvicinarsi ai giovani e diventare critica sociale e, allo stesso tempo, autocritica. Un'analisi minuziusa, della teologia e del linguaggio, che impone delle scelte complesse. Scelte che sono, ora più che mai, doverose.

Nel secondo talk, il direttore strategico Paola Bottero approfondirà, assieme al procuratore Nicola Gratteri alcuni temi tratti dal libro “Fuori dai confini” scritto dallo stesso procuratore insieme al professore Antonio Nicaso.

Sul palco del secondo talk anche Nicolò Galasso, protagonista della serie “Mare Fuori”, il coro dell'IC Amerigo Vespucci e la chiusura musicale dei Kalavrìa. Presente all'evento anche l'ultima nata in casa Diemmecom – Pubbliemme – LaC Network – viaCondotti21: LaC on Air, la prima radiotelevisione calabrese visibile sul canale 17.