Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e altre realtà istituzionali parteciperanno alla tre giorni calabrese. Un’occasione per condividere la passione per le moto e riscoprire borghi, paesaggi e tradizioni

Dal 4 al 6 settembre il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria sarà il punto di ritrovo per gli appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato accomunati dalla passione per le due ruote. Da qui partirà il Moto Raduno Interforze – Due Ruote di Libertà, organizzato dal Moto Club Polizia di Stato Reggio Calabria (referente Antonio Campolo), con la partecipazione anche della delegazione del Moto Club Polizia Penitenziaria “Caschi Azzurri” di Vibo Valentia (referente Vincenzo Tigani).

La manifestazione riunirà i Moto Club della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di altre associazioni motociclistiche legate alle Istituzioni. Un appuntamento che mette insieme la passione per il motociclismo e l’esperienza quotidiana di uomini e donne impegnati al servizio del Paese.

«Sarà un momento di incontro tra uomini e donne che ogni giorno operano al servizio del Paese, condividendo esperienze, amicizia e la passione per il motociclismo in uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo», spiegano i promotori.

Il Village sul Lungomare Falcomatà

La manifestazione prenderà il via venerdì 4 settembre. Dalle ore 14 il Village allestito sul Lungomare Falcomatà, nelle vicinanze della Stazione Lido di Reggio Calabria, ospiterà le procedure di accreditamento e l'accoglienza dei partecipanti. I partecipanti saranno accolti dallo staff organizzativo per la registrazione e riceveranno il kit di benvenuto con i gadget ufficiali della manifestazione.

Il pomeriggio sarà dedicato alla conoscenza tra i motociclisti, alla visita degli stand e alla scoperta di Reggio Calabria, con particolare attenzione al centro storico e al lungomare, quello che Gabriele D’Annunzio definì «il chilometro più bello d’Italia.

Sabato 5 settembre sarà invece la giornata centrale del raduno, con un itinerario che porterà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della regione.

Il ritrovo al Village è fissato alle 8, prima della partenza della sfilata motociclistica che attraverserà le vie del centro di Reggio Calabria per poi imboccare l’A2 in direzione Gioia Tauro e raggiungere Gerace. L’ingresso attraverso l’antica Porta della Varvara, i vicoli in pietra, le botteghe artigiane e le piazze del borgo accompagneranno i motociclisti in una tappa dedicata alla storia e alle tradizioni del territorio.

Ad accogliere il gruppo saranno le autorità cittadine, prima del pranzo a buffet previsto nella piazza del borgo.

Nel pomeriggio il rientro verso Reggio Calabria sarà libero. L’organizzazione suggerisce anche alcune possibili deviazioni, tra Stilo, con la sua Cattolica, e Pentidattilo, borgo caratterizzato dalla particolare conformazione della montagna che lo sovrasta.

Alle 19.30 i partecipanti torneranno a riunirsi al Village per raggiungere il Ristorante Pilone Santa Trada, affacciato sullo Stretto di Messina. Qui è prevista la cena conviviale, durante la quale saranno consegnati gli attestati di partecipazione e si procederà all’estrazione dei premi messi a disposizione dagli sponsor.

La terza e ultima giornata sarà dedicata alla Costa Viola. Domenica 6 settembre il ritrovo è fissato alle 9.30 al Village, mentre alle 10 partirà il motogiro diretto verso Scilla, lungo uno dei tratti panoramici più conosciuti della Calabria. I partecipanti potranno visitare gratuitamente il suggestivo Castello Ruffo di Calabria, fortezza che domina il mare regalando una vista straordinaria sullo Stretto di Messina.

Dopo la visita sono previsti i saluti conclusivi e la chiusura ufficiale del Moto Raduno Interforze 2026. Per chi vorrà proseguire la giornata, sarà inoltre possibile usufruire di una convenzione con un ristorante del lungomare di Scilla e assaggiare il panino con il pesce spada, una delle specialità gastronomiche della Costa Viola.

Il programma si sviluppa così tra percorsi in moto, borghi, paesaggi e momenti conviviali, mantenendo al centro l’incontro tra appartenenti a diverse realtà istituzionali: «Tre giornate dedicate alla passione per il motociclismo, alla scoperta delle bellezze della Calabria e alla condivisione dei valori di legalità, amicizia, solidarietà, rispetto e spirito di servizio, che ogni giorno guidano l’operato delle donne e degli uomini in uniforme».

L’appuntamento sarà quindi dal 4 al 6 settembre a Reggio Calabria, con il Lungomare Falcomatà come base della manifestazione e un itinerario che toccherà Gerace, la Costa Viola e Scilla, coinvolgendo motociclisti provenienti dalle diverse Forze di Polizia e dai Corpi dello Stato.