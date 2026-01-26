È stato presentato Mediterranea Village, il nuovo format culturale ed esperienziale dedicato alla Dieta Mediterranea che si svolgerà, a brevissimo, in tutte le scuole della provincia di Catanzaro e, a seguire, dal 24 al 28 aprile 2026 all’Ente Fiera “G. Colosimo” del capoluogo. Un progetto innovativo che nasce con l’obiettivo di educare, valorizzare il territorio e promuovere uno stile di vita sano attraverso un approccio coinvolgente e partecipativo.

Mediterranea Village non è una fiera né un tradizionale evento gastronomico ma un vero e proprio villaggio interattivo in cui il cibo diventa strumento educativo e il pubblico protagonista attivo di un percorso di consapevolezza, apprendimento e intrattenimento. La mission del progetto è educare divertendo, nutrendo la consapevolezza alimentare e valorizzando le eccellenze territoriali attraverso strumenti di gamification, esperienze immersive e format innovativi.

Mediterranea Village è ideato e prodotto da Planet Multimedia, realtà italiana specializzata in format educativi ed esperienziali, sotto la guida di Emanuele Gambino, imprenditore impegnato nella creazione di progetti che uniscono educazione, intrattenimento e partecipazione attiva. «La visione – ha affermato Gambino – è quella di affermarsi come il principale format educativo esperienziale sulla Dieta Mediterranea in Italia, capace di creare un modello riconoscibile e replicabile che unisca educazione alimentare, prevenzione e benessere, cultura mediterranea e sviluppo economico locale. Mediterranea Village si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, dagli studenti e giovani alle famiglie, dalle persone anziane ai professionisti e ai cittadini interessati ad approfondire temi legati all’alimentazione, alla salute e alla sostenibilità, trasformando ogni visitatore in protagonista attivo e permettendo di vivere in prima persona i valori della Dieta Mediterranea: salute, equilibrio, cultura e piacere del cibo».

Il cuore del progetto è stato descritto da Graziella Cirillo, project manager: «Il format si distingue dalle fiere tradizionali grazie a esperienze interattive e gamificate, quiz e sfide multimediali, showcooking e attività dal vivo, oltre a percorsi esperienziali strutturati che mettono in relazione scuola, famiglia e territorio, rendendo l’apprendimento partecipativo, divertente e memorabile. Grande attenzione è rivolta alla valorizzazione dei prodotti calabresi e delle filiere locali, promuovendo scelte alimentari sostenibili, sane e responsabili e rafforzando il legame tra cibo, identità culturale ed economia del territorio».

Mediterranea Village conta sulla partecipazione di figure di rilievo e professionisti riconosciuti, tra cui il conduttore radio-televisivo Alessandro Greco, lo chef Alessandro Circiello, opinion leader nel mondo della sana alimentazione e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio, lo chef Antonio Franzè, ambasciatore dei Sapori Calabresi e responsabile dell’area food, e il maestro pizzaiolo Michele Intrieri, fondatore della Scuola Italiana Pizza e curatore dell’area pizza, che sono intervenuti durante la presentazione, insieme a Domenico Origlia, presidente Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi e allo chef Luigi Quintieri. È prevista, inoltre, la presenza di un Comitato Scientifico composto da medici, docenti universitari ed esperti del settore che guiderà i talk tematici su alimentazione, salute e benessere.

A breve si partirà con le attività all'interno delle scuole della provincia di Catanzaro. Appuntamento, poi, dal 24 al 28 aprile 2026, all’Ente Fiera Giovanni Colosimo del capoluogo per imparare, partecipare, vivere un’esperienza educativa sul vivere bene.