Dal 13 ottobre debutta La Stampa USA, il portale in lingua inglese dedicato al pubblico americano. Redazioni a Torino e New York, giornalisti dei due Paesi e presentazione ufficiale al Waldorf Astoria. Alla guida editoriale Maurizio Molinari

Un quotidiano storico italiano che decide di parlare direttamente agli Stati Uniti, utilizzando la lingua inglese e costruendo un collegamento editoriale fra Torino e New York. È il progetto di La Stampa USA, la nuova iniziativa digitale del Gruppo Sae, che debutta oggi con l’obiettivo di raccontare l’Italia al pubblico americano attraverso notizie, attualità, cultura e approfondimenti.

L’operazione segna una nuova fase nella strategia internazionale del gruppo editoriale che fa capo ad Alberto Leonardis e che, dopo l’acquisizione de La Stampa, punta ad ampliare la presenza del marchio anche oltre i confini nazionali. Non una semplice traduzione degli articoli del quotidiano torinese, almeno nelle intenzioni illustrate, ma un portale pensato per rivolgersi a lettori di lingua inglese interessati alle vicende italiane.

Il pubblico potenziale comprende gli americani che seguono la politica, l’economia e la cultura del nostro Paese, ma anche la vasta comunità italoamericana, da generazioni parte integrante della società statunitense.

Maurizio Molinari alla guida editoriale, redazioni tra Torino e New York

A presentare l’iniziativa è Maurizio Molinari, direttore editoriale del Gruppo Sae, che ha annunciato il debutto con parole semplici: «Si inaugura La Stampa USA».

Il progetto prevede una struttura giornalistica distribuita fra Torino e New York, con professionisti italiani e americani impegnati nella produzione di contenuti destinati al mercato statunitense.

La scelta di lavorare su entrambe le sponde dell’Atlantico punta a combinare la conoscenza diretta della realtà italiana con la capacità di raccontarla secondo linguaggi e interessi del pubblico americano.

Per Molinari, che ha maturato una lunga esperienza nel giornalismo internazionale, il lancio rappresenta anche una nuova occasione per valorizzare il marchio storico del quotidiano torinese in un panorama mediatico molto competitivo.

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