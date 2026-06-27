Grande partecipazione all'iniziativa promossa insieme alle Pro Loco del comprensorio e all'Anps. Tra laboratori, educazione stradale, attività della Scientifica e giochi, i più piccoli hanno scoperto il valore della sicurezza e del rispetto delle regole

Una giornata dedicata ai bambini, alle famiglie e alla cultura della legalità, con la sicurezza raccontata attraverso il gioco e l’esperienza diretta. È questo lo spirito di “Giocare per Crescere – La sicurezza è un gioco che ci rende grandi!”, iniziativa promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con le Pro Loco del comprensorio nocerese e con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), che ha trasformato il lungomare San Francesco di Nocera Terinese in un grande spazio educativo, dove apprendere il valore delle regole è diventato un momento di condivisione e divertimento.

L’appuntamento ha registrato una partecipazione straordinaria, richiamando centinaia di bambini insieme alle loro famiglie. Per un’intera giornata i più piccoli hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino il lavoro quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato, prendendo parte ad attività dimostrative, percorsi educativi e momenti di gioco pensati per trasmettere il valore del rispetto delle regole, della sicurezza e della convivenza civile.

Tra i momenti più coinvolgenti ci sono stati quelli dedicati alla Polizia Stradale, che ha accompagnato i bambini alla scoperta delle principali norme della circolazione e dell’importanza dell’educazione stradale, illustrando in modo semplice e coinvolgente come comportarsi in strada e quanto sia fondamentale il rispetto delle regole per la tutela di tutti.

Grande curiosità ha suscitato anche il percorso proposto dalla Polizia Scientifica, dove i giovani partecipanti hanno potuto avvicinarsi al mondo delle investigazioni attraverso dimostrazioni e attività che hanno illustrato il lavoro svolto dagli specialisti durante le indagini. Un’occasione per comprendere come la scienza rappresenti uno strumento essenziale al servizio della giustizia.

Nel corso della manifestazione si sono svolte inoltre attività con la Protezione Civile, laboratori creativi, momenti di animazione e giochi che hanno trasformato il lungomare in un autentico villaggio della sicurezza, capace di coniugare formazione e divertimento. Nel pomeriggio la giornata è proseguita con i laboratori di pittura e le attività ricreative organizzate all’interno del parco giochi Babylandia, dove i bambini hanno continuato a vivere momenti di svago e socializzazione in un clima di festa.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata la presenza del Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, intervenuta nel corso della manifestazione per testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un progetto che punta a promuovere, attraverso il gioco, i temi della sicurezza, della legalità e dell’educazione civica tra le nuove generazioni.

Presenti anche l’assessore regionale Antonio Montuoro, il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, il sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo e il questore di Catanzaro Giuseppe Linares, che ha seguito da vicino l’organizzazione dell’iniziativa insieme agli operatori della Polizia di Stato, contribuendo alla realizzazione di una giornata che ha visto una significativa partecipazione di bambini e famiglie.

L’iniziativa ha confermato quanto sia importante costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni partendo proprio dai più piccoli. Attraverso il gioco, il dialogo e il contatto diretto con gli operatori della Polizia di Stato, bambini e famiglie hanno vissuto un’esperienza educativa capace di coniugare apprendimento e divertimento, trasmettendo un messaggio semplice ma fondamentale: il rispetto delle regole, la collaborazione e il senso civico si costruiscono fin dall’infanzia e rappresentano le basi per una comunità più sicura, consapevole e partecipe.