Dare voce ha chi non ha voce al servizio della verità. È stato questo il messaggio lanciato dal nuovo direttore di LaC News24 e LaC Tv Franco Laratta già all'indomani del suo insediamento nel primo editoriale. Un messaggio e una missione ribaditi anche nel corso del primo incontro ufficiale tra la direzione e i giornalisti che si è tenuto nella sede di Vibo Valentia. Si tratta del primo di una serie di incontri che vedranno il nuovo direttore confrontarsi anche con le altre direzioni e con tutte le risorse giornalistiche del network. Il primo passo verso un rinnovato percorso di collaborazione e dialogo che ha come obiettivo rafforzare ancora di più la presenza del network sul territorio.

Il direttore Laratta ha ribadito, infatti, l'importanza di un'informazione che sappia ascoltare i cittadini, le loro istanze e le problematiche, che racconti la regione senza filtri e senza sconti, che narri la Calabria dalle mille difficoltà ma che non si limiti a dare l'immagine di una regione in cui solo cronaca nera, 'ndrangheta e malaffare la fanno da padrone. Una nuova pagina che ha come obiettivo prioritario quello di svelare le mille sfaccettature di una terra bella e ancora troppo poco conosciuta. Bella nei luoghi, nelle tradizioni e nella persone che hanno scelto di vivere e di restare in Calabria.

Un obiettivo ambizioso che vedrà le nostre testate, web e tg, e i giornalisti del network in prima linea. Ci saremo nei palazzi del potere, ma scenderemo anche in strada, tra la gente, per seguire e documentare le storie di tutti i giorni, quelle che fanno battere il cuore della Calabria. Una sfida accolta con grande entusiasmo dai giornalisti presenti all’incontro che hanno espresso il loro apprezzamento per la nuova direzione e il percorso intrapreso dal network.

Ad accompagnare il direttore Laratta c'era anche l'editore Domenico Maduli. Il presidente ha spiegato la scelta della nuova direzione che inaugura, di fatto una nuova stagione per il network. «Il primo a tifare per LaC in questi anni era proprio Franco Laratta» - ha detto l'editore presentando il nuovo direttore «innamorato delle testate che ora guida con orgoglio».

L'orgoglio di appartenere a una dei network punto di riferimento nel panorama dell'informazione calabrese e non solo, che ha fatto della squadra il vero punto di forza in tutti questi anni, come ha più volte ribadito anche l'editore nel corso dell'incontro. Una squadra di professionisti e giornalisti che hanno contribuito a costruire e consolidare la forza e l'identità di LaC e delle sue testate, ormai riconosciute ovunque per l'autorevolezza di un'informazione sempre libera e indipendente.