La compagnia aerea low-cost Wizz Air e Sacal, la società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, hanno annunciato la nuova rotta che collega il principale scalo calabrese a Varsavia.

Questo nuovo collegamento, operato con l'aeromobile Airbus A321neo – noto per il suo comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni - opererà a partire dal 30 marzo 2026 tre volte la settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto verso la capitale polacca a partire da 35,99 euro.

Il piano di sviluppo Wizz Air in Calabria si arricchisce così di una nova rotta che si aggiunge ai 4 collegamenti già presenti nello scalo calabrese:

Lamezia Terme – Sofia : due voli settimanali il martedì e il sabato, con primo volo in programma il 31 marzo 2026. Biglietti da €19,99.

: due voli settimanali il martedì e il sabato, con primo volo in programma il 31 marzo 2026. Biglietti da €19,99. Lamezia Terme – Katowice : tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 31 marzo 2026. Biglietti da €24,99.

: tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 31 marzo 2026. Biglietti da €24,99. Lamezia Terme - Bratislava : due voli settimanali il lunedì e il venerdì, con primo volo operativo dallo scorso 14 novembre. Biglietti da €19,99.

: due voli settimanali il lunedì e il venerdì, con primo volo operativo dallo scorso 14 novembre. Biglietti da €19,99. Lamezia Terme - Budapest: tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 30 aprile 2026. Biglietti da €29,99.

L'attivazione di questo nuovo collegamento, è spiegato in una nota congiunta della compagnia aerea e Sacal, punta a dare un forte impulso al turismo incoming in Calabria, aprendo le porte della regione a nuovi flussi di visitatori provenienti dall'Europa centro-orientale. Allo stesso tempo, la rotta offre ai residenti calabresi un'ulteriore opzione di viaggio a tariffe competitive per scoprire le bellezze del continente, arricchendo un network che già vanta destinazioni in Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Ungheria.

Varsavia, conosciuta come la "Città Fenice" per essere rinata dopo la quasi totale distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi affascina i visitatori con il suo mix unico di storia, cultura e modernità. Dalla città vecchia, Patrimonio Unesco, al Castello Reale, passando per il Parco Łazienki con il celebre Palazzo sull’Isola, la capitale polacca offre innumerevoli esperienze. E i viaggiatori potranno anche scoprire la gastronomia locale, gustando piatti tradizionali come i pierogi, il bigos e l’amato cheesecake sernik.

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha dichiarato: «Siamo estremamente soddisfatti del nuovo passo in avanti della nostra espansione a Lamezia Terme. Questa nuova rotta verso Varsavia si affianca ai collegamenti già annunciati – e alcuni già operativi – per Bratislava, Sofia, Katowice e Budapest confermando l'ambizioso progetto di crescita che abbiamo in Calabria. L’Italia è il nostro mercato principale e, grazie al nostro “Customer First Compass” e a un investimento di 14 miliardi di euro, continuiamo a migliorare l'esperienza di viaggio puntando su tariffe convenienti e alti standard di qualità. Lamezia Terme è un importante aeroporto dove intendiamo continuare a investire e continuare a crescere e il nostro rapporto con Sacal facilita la nostra espansione nonché migliora e amplia la mobilità dei nostri passeggeri calabresi. Let’s WIZZ ancora una volta Calabria».

Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, ha dichiarato: «Con l’avvio del collegamento Lamezia Terme–Varsavia, Wizz Air porta a cinque le rotte operative sul nostro scalo, consolidando un percorso di crescita solido e strutturato. Questa nuova connessione rafforza il ruolo dell’Aeroporto di Lamezia Terme come infrastruttura strategica, sempre più integrata nei network europei, capace di attrarre nuovi flussi turistici, sostenere l’economia locale e valorizzare le straordinarie potenzialità del territorio, rafforzando il posizionamento della Calabria come una nuova e credibile opportunità nel panorama europeo, tanto in ambito turistico quanto imprenditoriale».