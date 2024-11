L'ex concorrente del Grande Fratello ha ricevuto a Cortale il riconoscimento come “Miglior comunicazione calabrese dell'anno”. Intanto insieme ai suoi amici del comitato “Giovani cristinesi” continua a far arrivare turisti in tutta la regione: «Alcuni mi hanno detto che hanno già fatto il biglietto per tornare»

Giuseppe Garibaldi, il trentunenne originario di Santa Cristina d'Aspromonte ex concorrente del Grande Fratello, si conferma tra le personalità calabresi più in voga.

Ultimamente ha ricevuto il riconoscimento “Eccellenza calabrese” all’interno del "Premio Calabria che lavora" organizzato da Asso Calabria, e pochi giorni addietro ha fatto il bis con il premio “Miglior comunicazione calabrese dell'anno” conseguito nella rassegna musicale Cortale colours fest.

Giuseppe ha sempre trasmesso un messaggio positivo della Calabria, regione spesso vittima di pregiudizi. Attraverso gentilezza e genuinità ha fatto breccia nei cuori del pubblico.

Così come avvenuto qualche sera fa in Piazza Italia a Cortale in provincia di Catanzaro, dove ad accoglierlo c’erano migliaia di persone e addirittura una famiglia inglese giunta da Gorizia appositamente per lui.

«Sono orgoglioso di continuare a portare l’umiltà e la calabresità davanti a milioni di italiani, in un mondo ormai totalmente costruito – ha dichiarato Giuseppe -. Sono felice di promuovere la nostra terra, così com’è capitato con questa famiglia inglese che ha visto il Grande Fratello e seguendo i miei suggerimenti è venuta per la prima volta in viaggio in Calabria. Sono passati da Santa Cristina, poi hanno fatto un giro per visitare i nostri luoghi più caratteristici, come Scilla, Tropea, Reggio Calabria, Capo Vaticano. Ora sono dovuti ripartire, ma mi hanno mandato un messaggio dicendomi che hanno fatto già il biglietto per ritornare, poiché innamorati della Calabria».

Giuseppe, insieme al comitato “Giovani cristinesi”, si sta prodigando per favorire il turismo in Calabria, ospitando persone provenienti da tutta Italia anche nel suo comune di origine Santa Cristina d’Aspromonte, per poi organizzare itinerari in giro per le bellezze della regione.

In ambito lavorativo, fino a fine luglio ha preso parte, con il ruolo di inviato, ai casting itineranti prodotti da Endemol Shine Italy in cerca dei nuovi inquilini della casa del Gf. È molto richiesto nelle serate in locali e manifestazioni, come avverrà nell’evento in programma il prossimo 18 agosto a Palizzi in occasione dell’incontro di poesia contemporanea in dialetto calabrese.

Il suo sogno maggiore resta quello di continuare nel mondo dello spettacolo e rimanere nell’orbita della "casa più spiata d’Italia". La trasmissione ricomincerà a settembre. Quindi siamo agli sgoccioli per sapere se Giuseppe avrà un ruolo anche nel nuovo cast. Ancora non c’è nulla di certo, ma lui ci spera, così come ci sperano migliaia di suoi fervidi ammiratori.