Cosa succederebbe se Diabolik rubasse una preziosa opera di Mimmo Rotella?

Lo sapremo di sicuro nel Corso di Nuvola, festival che animerà per tre giorni Catanzaro dal 19 al 21 giugno prossimi con fantasia e personaggi, diventando punto di riferimento per appassionati, famiglie, collezionisti e curiosi.

Lamanna

«Abbiamo cercato di alzare il tiro sia sotto il punto di vista degli ospiti, della mostra, del nuovo Expo ma soprattutto per le attività di intrattenimento pop per bambini e famiglie – ha detto al nostro Network LaC il direttore artistico Emiliano Lamanna – Come si vede nel manifesto per la prima volta Diabolik arriva a Catanzaro, merito di una importante e prestigiosa collaborazione con Astorina, sarà ospite Riccardo Nunziati, disegnatore di punta della Casa editrice di Diabolik che ha realizzato due tirature limitate, una in omaggio alla città, ai colori di Catanzaro e l'altra mettendo in connessione Diabolik e la Pop Art».

Un programma pieno di fumetti, giochi e forme artistiche per una manifestazione giovane ma già adulta.

Costantino

«In tre anni Nuvola Comics è cresciuta di volta in volta e quella 2026 sarà un'edizione meravigliosa, anche più bella di quella dell'anno precedente – gli fa sponda l’assessore alle Politiche Giovanili ed al Marketing Territoriale Vincenzo Costantino – Una festa, un evento molto gioioso e colorato, che porta pensieri positivi, persone da fuori che vengono qui a fare festa, a divertirsi, insomma Catanzaro sarà più colorata in quei giorni».

Il messaggio ai giovani è chiaro e perentorio : «Avvicinatevi al fumetto nel modo più classico – ribadisce Lamanna – quindi attraverso il disegno e le illustrazioni. Noi quest'anno con la scuola Grafite, una delle più importanti scuole di fumetto del Sud Italia con cinque docenti, assieme al fondatore Gianmarco Defrancisco realizzeremo tre bellissimi workshop, laboratori di disegno kits, 6-13 anni al primo giorno laboratorio super hero e manga nei giorni successivi».