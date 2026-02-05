«Abbiamo investito circa 80 milioni di euro sull'housing sociale e vorremmo che queste risorse fossero messe a terra anche attraverso i suggerimenti che l'Ance ci darà». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al convegno “Il Mezzogiorno rigenera l'Italia. Le sfide dell'edilizia: dal futuro delle costruzioni alla qualità dell'abitare”, organizzato da Ance Calabria e Ance Cosenza.

«C'è una sinergia ormai consolidata - ha spiegato Occhiuto - perché da tanti anni lavoriamo con l'Associazione nazionale dei costruttori e, devo dire, con grande profitto per la Regione, perché loro sono stati sempre una fucina di idee. Abbiamo iniziato in Calabria con il bando Oikos, destinato ai migranti che erano scampati alla tragedia di Cutro, lo abbiamo implementato ulteriormente negli ultimi mesi, ma con Ance stiamo ragionando anche di un rilancio dei piani di rigenerazione urbana in Calabria».

«I fatti degli ultimi giorni - ha sottolineato Occhiuto - dimostrano che il territorio non va più abusato, forse va meglio riutilizzato attraverso politiche di rigenerazione urbana che solo chi vive questi ambiti, come l'Ance, può suggerire a chi ha l'obbligo di realizzarne come la Regione». «L'housing sociale - ha ricordato infine Occhiuto - non è solo rivolto ai centri urbani, ma anche alla rigenerazione urbana di borghi che potrebbero raccogliere nomadi digitali, pensionati, ma hanno bisogno di investimenti strutturali importanti».