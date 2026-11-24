Anche quest’anno il percorso sanremese di Michele Affidato prende il via dal Palafiori. Il maestro orafo ha realizzato i premi per i quindici vincitori di Area Sanremo 2026, proclamati domenica 15 novembre nella sala Mango.

Porta la sua firma anche il Premio della Critica Vittorio De Scalzi, assegnato a Emanuele Volpi, in arte Volpi. Affidato ha consegnato il riconoscimento insieme a Mara De Assis, moglie di De Scalzi, nel ricordo dell’amicizia che lo legava allo storico fondatore dei New Trolls.

Sono stati 468 gli artisti ascoltati in quattro giorni di audizioni, al termine dei quali sessanta finalisti si sono esibiti davanti alla commissione musicale. Alla premiazione hanno partecipato anche il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni. I quindici vincitori sono Bluesy, Bush, Clarice, Equarantacinque, EroCaddeo, Frero, Gabriele Esposito, Kimono, Lens, Lysa, Nashley, Nausica e l’Inganno, Nox, Primogenito e Sofia Sole.

Sabato 21 e domenica 22 novembre i vincitori di Area Sanremo si sono confrontati con altrettanti finalisti di Sanremo Giovani. La commissione ha selezionato sei artisti, tre per ciascun percorso:

Florinda – Senza ‘e te (Sanremo Giovani)

Petit – Sei tu (Sanremo Giovani)

Santamarea – Tutto questo mare dentro (Sanremo Giovani)

Lens – Che scemo (Area Sanremo)

Nausica e l’Inganno – Ancora (Area Sanremo)

Primogenito – Ho già le mie battaglie (Area Sanremo)

L’11 dicembre, “a Sarà Sanremo”, in diretta su Rai 1, i sei si contenderanno l’unico posto in palio tra i Big del 77° Festival della Canzone Italiana, secondo la formula introdotta dal direttore artistico e conduttore Stefano De Martino. Il legame tra Michele Affidato e il Festival di Sanremo dura da diciassette anni. Tra i riconoscimenti che portano la firma del maestro orafo figurano il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” e, dal 2024, il Premio “Enzo Jannacci” di NUOVO IMAIE.

I premi realizzati per Area Sanremo recano, impressi su una lastra d’argento, il logo di Area Sanremo, quello della Fondazione Sinfonica di Sanremo e lo stemma del Comune di Sanremo. La lastra è impreziosita da quattro angolari con motivi floreali sbalzati a mano. «Ogni anno il mio Sanremo comincia qui, con i premi per chi muove i primi passi nella musica. Anche dopo tanti anni, realizzarli è sempre un onore», ha dichiarato Michele Affidato. «Quest’anno consegnare il Premio della Critica insieme a Mara mi ha riportato alla mente tanti momenti vissuti con Vittorio. Ho avuto anche il piacere di conoscere Stefano De Martino, che mi ha trasmesso grande entusiasmo. Sono certo che, con il suo talento e la sua simpatia, saprà guidare al meglio il Festival. A tutti gli artisti premiati auguro che questo sia il primo di molti riconoscimenti».