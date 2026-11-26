Una campagna olearia affrontata «in modo abbastanza blando», con temperature che non hanno aiutato e olive arrivate in frantoio con una resa molto bassa. Mauro Cesarini, imprenditore alla guida del frantoio oleario Cesarini, descrive così la stagione in corso. Il raccolto è stato povero e il mercato, per i produttori italiani, si è fatto sempre più difficile da sostenere. Alle rese scarse si aggiunge la concorrenza dell'olio che arriva dall'estero in grandi quantità e a prezzi con cui le aziende italiane faticano a competere: «Entra tantissimo olio estero e il prodotto italiano è invenduto - spiega Cesarini – e nei nostri stabilimenti facciamo molta fatica a venderlo». Questa situazione pesa anche sul prezzo delle olive, che quest'anno è sceso di molto per due ragioni insieme, le rese basse da un lato e le scorte di olio che i frantoi non riescono a vendere dall'altro. Il prodotto estero entra sul mercato a costi bassissimi, con olive comprate e vendute intorno ai 3 euro, 3,50 euro, e per questo molti preferiscono quello straniero all'italiano: «Anche perché i nostri costi sono molto elevati sulla produzione, sulla raccolta, sul caro energia e su tutto – sottolinea l'imprenditore – quindi noi non possiamo competere con questi prezzi bassissimi dei mercati esteri». Secondo Cesarini il disagio coinvolge l'intera filiera, dall'olivicoltore fino ai produttori e ai trasformatori che dalle olive ricavano l'olio. Davanti a questo quadro il comparto spera nel sostegno delle istituzioni. Cesarini ricorda gli aiuti che l'Unione europea ha già messo in campo per questa campagna olivicola, anche se non prevede una ripresa consistente nel breve periodo. Le attese guardano soprattutto al prossimo anno, quando i frantoi contano di vendere l'olio oggi rimasto in magazzino: «Si spera che la Comunità europea, lo Stato, riesca a bloccare tutte queste importazioni di prodotto estero – conclude – in modo che si possa riuscire a vendere il prodotto italiano in primis».