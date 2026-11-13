Restare non significa rimanere immobili o subire passivamente le difficoltà di una terra complessa, ma scegliere consapevolmente di piantare radici profonde per trasformare le ferite del territorio in opportunità concrete di rinascita. Di fronte a una narrazione che presenta costantemente la partenza come l'unica strada percorribile per realizzare i propri sogni, l'Agesci Calabria promuove una profonda riflessione pedagogica e politica fondata sul concetto di restanza elaborato dall'antropologo Vito Teti.

Non si tratta di una scelta pigra o di un ripiego rassegnato, bensì di un atto di coraggio e di cura verso la propria comunità.

Questa iniziativa dimostra ancora una volta quanto il movimento scout sia un presidio educativo vivo, coraggioso e profondamente immerso nella realtà contemporanea. Gli scout non si limitano alle attività all'aria aperta o all'apprendimento di tecniche tradizionali, ma si confermano un'agenzia formativa fondamentale capace di affrontare di petto i nodi cruciali del nostro tempo.

Scegliere di trattare il tema della restanza conferma la sensibilità di un'associazione che sa leggere i bisogni autentici dei giovani e del territorio, offrendo uno spazio di dibattito sano e orientato al bene comune. È la testimonianza concreta di uno scoutismo che fa bene al paese perchè insegna a non scappare di fronte alle difficoltà , ma a rimboccarsi le maniche con responsabilità , civismo e spirito di servizio.

In una regione dove spesso rassegnazione e disillusione rischiano di soffocare le aspirazioni dei più giovani, lo scoutismo calabrese si erge come un autentico faro di luce e una porta aperta sulla speranza. Con la sua presenza capillare, dalle coste ai paesi arrampicati sulle montagne dell'interno, il movimento scout testimonia che un'alternativa esiste e che la Calabria non è una terra senza futuro, ma un luogo generoso pronto a rinascere se affidato a mani e cuori desiderosi di servire.

Portare la speranza non significa regalare facili illusioni, ma educare i ragazzi a credere nel valore dei propri passi, a sentire che la loro presenza fa la differenza e che il cambiamento parte esattamente dai luoghi che abitano ogni giorno.

In questa prospettiva, la missione educativa dei capi scout assume una responsabilità determinante verso le giovani generazioni.

Come evidenziato dal responsabile regionale Marco Cariati, il compito degli educatori è quello di offrire ai ragazzi una bussola capace non solo di indicare il Nord per andare via, ma di fornire le coordinate ideali per radicarsi e fiorire nel luogo in cui vivono. L'azione educativa si traduce così nella capacità di formare cittadini consapevoli, in grado di abitare la propria terra da protagonisti e non da spettatori.

L'Assemblea Regionale dei capi scout, in programma domenica, sceglie di affrontare questo tema attraverso tre testimonianze tangibili che incarnano altrettanti aspetti dell'impegno educativo.

L'Associazione Deda, attraverso l'esperienza del Festival del Lamento, dimostra cosa significhi guardare in faccia le difficoltà e contrastare lo spopolamento trasformando la complessità in resistenza culturale. L'università della Calabria testimonia l'importanza di coltivare competenze d'eccellenza sul territorio, garantendo che i giovani possano acquisire sul posto gli strumenti per cambiare il mondo senza dover per forza intraprendere la via dell'esilio. Infine, l'esperienza di Stefano Caccavari con Mulinum e la filiera dei grani antichi rappresenta la capacità di tracciare strade nuove, dimostrando che le idee audaci possono nascere, svilupparsi e generare economia e lavoro proprio partendo dalle risorse locali.

Educare alla restanza significa in definitiva riaffermare che il diritto di viaggiare e scoprire il mondo deve sempre integrarsi con il diritto di poter restare e costruire un futuro dignitoso nella propria terra.

Per lo scoutismo calabrese, aprire queste porte di speranza rappresenta la forma più alta e concreta per mettere in pratica il mandato di lasciare il mondo un po' migliore di come lo si é trovato, trasformando un ideale in un progetto di vita vissuto e condiviso.