Durante la seconda serata tappa di Link dal titolo “Orgoglio e Pregiudizio” non mancheranno le sorprese e ad entrare nello spirito dell’evento, che si terrà a Vibo Marina il prossimo 3 agosto alle 21, a dare una luce differente ci saranno i 30 bambini del Coro dell’Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci, che canteranno la canzone di Mr. Rain- Supereroi.

Il giovane coro sarà diretto dalla professoressa Maria Teresa Ionadi, docente di canto e referente del Progetto Coro dell'istituto Vespucci.

Anche attraverso la musica e allo sviluppo del pensiero critico nel ragazzo si combatte la criminalità.

La canzone al terzo posto della classifica del Festival di Sanremo 2023, non è stata scelta a caso, poiché oltre ad essere un componimento molto amato dai bambini e dai ragazzi racconta un testo che perfettamente si sposa con lo slogan del talk “Siamo le scelte che facciamo”.

I Supereroi non sono quelli della Marvel che raccontano super poteri e super battaglie, ma sono persone semplici, che vivono quotidianamente le proprie difficoltà e che come tali hanno il coraggio di affrontare le avversità della vita chiedendo aiuto, scegliendo in questo modo la cosa giusta da fare.

Una splendida metafora per raccontare la lotta tra il bene e il male interiore, perché a volte fare la scelta giusta non è poi così semplice e ci vuole cuore e coraggio per realizzarla.

Il testo scritto da Mr. Rain e scelto dall’IC Amerigo Vespucci parla di quanto l'amore possa essere la chiave di volta nei momenti difficili, aiutando chi si trova nella difficoltà a superare al meglio quel momento di buio. La vita vista come una battaglia che può essere vinta solo in compagnia e mai da soli.

Come i ragazzi di “Mare Fuori” che solo dopo la caduta nell’abisso capiscono quanto è importante l’ossigeno per risalire verso la luce, così come quei “supereroi” che quotidianamente vivono la loro lotta tra bene e male comprendono che chiedere aiuto non può e non deve costare vergogna. Sostenere chi si ama, soprattutto nel momento della difficoltà, come chi deve scegliere da che parte stare nella società o chi deve uscire da un tunnel fatto di dipendenze può aiutare ad affrontare le sfide di ogni giorno. Solo così si contribuisce a mettere un buon mattone per costruire una società migliore. Solo tenendosi per mano, si diventa “supereroi”.

Vista anche la preziosa partecipazione del procuratore Nicola Gratteri che presenterà il nuovo libro scritto con il prof. Antonio Nicaso dal nome ‘Fuori dai confini’, l'Istituto IC Amerigo Vespucci ha scelto una canzone che rappresentasse un inno alla speranza. Questo per sottolineare l’attenzione che i docenti e il preside hanno nei confronti di questa nuova generazione Z. Sempre in prima linea, con iniziative di grande spessore civico e umano per educare in modo corretto, cercando di trovare la chiave giusta per leggere il futuro.

Un istituto che cerca di proiettare una nuova visione del mondo che vada contro gli stereotipi e che sia in grado di formare generazioni in grado di rompere il pregiudizio, supportando un cambiamento della società in positivo. Giovani allievi interpreti di un nuovo modo di pensare.