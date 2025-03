A partire da oggi sabato, e per tutti i sabati che portano alla Pasqua, l’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, nel nostro telegiornale delle 14 e in quello delle 20,30 rivolgerà ai telespettatori un breve messaggio in preparazione alla Pasqua in chiusura della prima parte del tg.

Parole di dialogo, pace, amore, speranza, in un momento difficile e complicato per il nostro paese e per il mondo intero. L’arcivescovo Checchinato, che si distingue per la sua umiltà, la semplicità, il suo completo distacco dai segni del potere ecclesiastico, esattamente in linea con l’insegnamento di Papa Francesco, ha accettato l’invito del nostro direttore Franco Laratta e ha voluto approfondire una serie di temi di grande attualità.

Un linguaggio semplice immediato, un’attenzione profonda alle grandi questioni del momento, un pensiero sempre rivolto agli ultimi. Che in Calabria come ovunque si trovano in difficoltà. Lo ascolteremo quindi ogni sabato nei nostri tg dagli studi di Cosenza.