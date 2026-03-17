È stato pubblicato il bando di gara europea per la ricostruzione del nuovo Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio regionale della Calabria, passaggio atteso che apre formalmente la fase di affidamento dei lavori per uno degli interventi più rilevanti previsti nell’ambito della riqualificazione di Palazzo Campanella. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 30 aprile 2026, alle ore 12.

L’intervento riguarda i lavori di ricostruzione dell’Auditorium e delle aree di pertinenza del Consiglio regionale della Calabria, per un importo complessivo che supera i 10 milioni e mezzo di euro, già resi pienamente disponibili nell’ambito del percorso amministrativo e finanziario definito nei mesi scorsi. La durata prevista dell’appalto è di 519 giorni. La procedura prevede la presentazione delle offerte esclusivamente in modalità telematica entro il termine stabilito del 30 aprile 2026.

«La pubblicazione del bando di gara segna l’avvio della fase più operativa e attesa di un percorso che il Consiglio regionale ha considerato prioritario. Si tratta di un passaggio importante non solo per l’Ente, ma per l’intera Calabria e, in modo particolare, per la città di Reggio Calabria, che ospita la sede della nostra Assemblea legislativa», afferma il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo.

Il progetto, nato da un concorso di progettazione vinto dalla Speri Società di Ingegneria e Architettura S.p.A., prevede la demolizione di ciò che resta dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura indipendente dagli uffici regionali. Come evidenziato dal dirigente del Settore Tecnico, Gianmarco Plastino, si tratta di un intervento pensato per riqualificare e rifunzionalizzare gli spazi, rendendoli fruibili a un pubblico più ampio nel rispetto dell’identità architettonica del Palazzo e del legame con la città.

Il nuovo Auditorium non sarà una semplice riproposizione del precedente, ma un volume architettonico riconoscibile, capace di dialogare con le linee di Palazzo Campanella pur mantenendo una propria autonomia formale. L’ingresso principale reinterpreta in chiave contemporanea la monumentalità delle colonne doriche, richiamando simbolicamente la tradizione classica e il valore istituzionale del luogo.

La sala principale, da 630 posti, sarà concepita con una forma a ventaglio e nasce da uno studio approfondito della diffusione acustica. Ogni elemento, dalla disposizione delle gradonate all’orientamento del controsoffitto, è pensato per garantire elevate prestazioni sonore, qualità dell’ascolto e comfort ambientale, restituendo alla struttura una piena funzionalità sia per gli eventi istituzionali sia per le iniziative aperte al territorio.

L’intervento guarda anche alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica, con l’obiettivo di conseguire la certificazione Leed, attraverso soluzioni orientate alla riduzione dei consumi, l’impiego di materiali a basso impatto e l’integrazione di un impianto fotovoltaico. È inoltre prevista una riorganizzazione delle aree esterne, con nuove zone verdi e parcheggi meglio inseriti nel contesto.

Sul piano strutturale, la nuova costruzione sarà realizzata nel rispetto delle più recenti normative antisismiche e sarà inserita nei sistemi di monitoraggio continuo già attivi presso il Consiglio regionale della Calabria, così da garantire elevati livelli di sicurezza, a tutela degli utenti.