Dopo il successo nelle sale e l’affetto manifestato dal pubblico al film “US Palmese”, sabato sera alle ore 18.30, si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Palmi, in cui si è conferita la cittadinanza onoraria a Rocco Papaleo e ai fratelli Manetti. I celebri registi e l’attore protagonista della pellicola sono stati accolti in una sala consiliare gremita di riconoscenza.

«Il film US Palmese ha rappresentato per la nostra città un’occasione straordinaria, unica nel suo genere – ha affermato il sindaco Giuseppe Ranuccio-. Marco e Antonio Manetti, insieme a tutto il cast e in particolare con Rocco Papaleo, hanno saputo raccontare e valorizzare Palmi e l’anima della palmesità con talento, passione ed empatia, portando idealmente tutti noi sul grande schermo e accendendo i riflettori su una comunità ricca di storia, identità e orgoglio».

I tre indossavano una maglia con su scritta la dedica alla mamma dei registi, con cui termina il film: “A nostra madre che ci ha fatto crescere liberi e parmisani”. «Ci sentiamo palmesi da quando siamo nati e oggi sancisce ufficialmente ciò che siamo dentro da sempre – hanno dichiarato i Manetti bros.- Palmi l'abbiamo sempre frequentata, amata tantissimo, abbiamo ricordi di ogni tipo, la sponsorizziamo ovunque. È dentro il nostro cuore. È un film fatto per amore, che parla di emozioni e sentimenti veri, e questa cosa è arrivata al pubblico».

Molto emozionato e grato per l’onorificenza è apparso Rocco Papaleo, che già ai tempi delle riprese, nell'estate 2023, è stato accolto con affetto dalla collettività e ha instaurato un rapporto speciale con i palmesi: «Posso dire che è la chiusura di un cerchio. È un onore per me dopo il periodo vissuto qui per le riprese del film. Ho instaurato delle relazioni molto belle, molto forti con le persone. Ho fatto tanti film, però raramente mi è capitato di addentrarmi così anche nell'anima di un posto. Quello che mi porto dietro è il ricordo quasi sospeso un momento, diciamo poetico, anche spirituale».

Il film

Racconta un sogno che si realizza, l'avventura calcistica della squadra locale dai colori neroverdi. La rinascita intima e professionale del calciatore milionario Etienne Morville (Blaise Afonso), ingaggiato attraverso una raccolta fondi popolare dal visionario don Vincenzo (Rocco Papaleo).

La proiezione, realizzata con il contributo della Calabria Film Commission e distribuita da 01 Distribution, mette in risalto le bellezze paesaggistiche e le virtù della comunità. Gli abitanti di Palmi e gli emigrati che da tanto tempo vivono fuori l'hanno molto apprezzata, ritrovandone legami, tradizioni, panorami, radici, che custodiscono nel cuore. L'opera cinematografica racconta una Calabria diversa da quella che spesso viene rappresentata sui maxischermi, vista con gli occhi dell'amore dei fratelli Marco e Antonio Manetti.