Le verifiche sul posto avrebbero accertato la deviazione abusiva di un corso d'acqua. I residenti chiedono la messa in sicurezza una volta per tutte dato che il problema si verificherebbe periodicamente con la pioggia

Una nuova frana, dopo poche ore dalla prima, ha interessato la strada che da Palmi conduce alla frazione marittima della Tonnara, nel tratto Rocca campana. Nei giorni scorsi un forte temporale si era abbattuto in zona causando uno smottamento dei terreni ai bordi della carreggiata. Si sono formati due nuovi canali che hanno scavato il terreno e riportato una cospicua massa di detriti fino alla strada. La forza impressionante dell’acqua ha sradicato anche gli alberi, e fortunatamente le reti paramassi presenti hanno permesso di scongiurare il coinvolgimento di vetture e persone.

«Spesso mi capita, da sindaco, di dover assumere scelte obbligate ed impopolari. Nei giorni scorsi, a seguito del nubifragio che si è abbattuto sulla nostra città, la Palmi-Tonnara è stata interessata da una frana all'altezza di Rocca Campana che, per la sicurezza di tutti, mi ha indotto a chiudere la strada - ha dichiarato il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio - Per fortuna non abbiamo ripulito e riaperto in modo avventato, ed infatti questa notte si è verificato un ulteriore, impressionante, smottamento».

Ulteriori indagini hanno permesso di accertare che lungo la strada in questione sarebbe stato abusivamente deviato il corso delle acque dal vecchio canale, sul terreno libero. Dal Comune fanno sapere che la pericolosità del gesto compiuto ha imposto la denuncia di quanto accaduto presso le autorità competenti. La strada, adesso, sarà riaperta una volta accertata la persistenza delle condizioni di sicurezza. I cittadini invocano una soluzione definitiva per risolvere il problema che si riverificherebbe periodicamente in occasione di grosse piogge. I residenti delle zone limitrofe sono colpiti dai disagi più rilevanti causati dal dissesto idrogeologico, poiché per raggiungere la città sono costretti a fare un altro percorso, e chiedono che la viabilità sia ripristinata prima possibile.

«Procederemo al rilievo con il drone per verificare la presenza di massi a rischio di caduta – ha assicurato il primo cittadino di Palmi - Non appena avrò il quadro completo della situazione, avvierò personalmente, con il supporto dell'amministrazione e di tutti coloro che collaborano con me, una serie di interventi per l'apertura in sicurezza della strada. Da tempo abbiamo richiesto finanziamenti per un nuovo intervento sull'area e ho già dato indirizzo affinché i fondi provenienti dalle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada vengano utilizzati per contribuire alla risoluzione della questione una volta per tutte. Sono vicino agli abitanti di Taureana, Tonnara e Pietrenere che, più di altri, stanno subendo disagi. Abbiate la certezza che stiamo lavorando giorno e notte per riaprire la strada ma, soprattutto, per garantire la sicurezza di tutti».