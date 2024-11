Con Paolo Librandi ricordiamo la figura, l’impegno e i successi di Nicodemo Librandi, recentemente scomparso. È grazie a lui che il vino calabrese è uscito dai suoi limiti e dalle sue inadeguatezze. Paolo con gli altri familiari hanno ora completamente in mano la storia di una prestigiosa azienda vitivinicola. Con l’impegno di proseguire con lo spirito innovativo del ‘fondatore’. Tutto questo e tanto altro nella nuovo episodio del podcast "La sedia vuota", curato da Franco Laratta.

La storia della famiglia Librandi è un tutt’uno con la storia della vigna e del vino in Calabria. Paolo Librandi racconta l’impegno della famiglia che va avanti da tre generazioni. Dal 2012 l’azienda, grazie alle scelte coraggiose di Nicodemo Librandi, è condotta da Raffaele, Paolo, Francesco e Teresa Librandi, impegnati in prima linea in tutte le attività dell’azienda. Walter Librandi è invece impegnato nell'attività di imbottigliamento mentre Daniela Librandi fa parte della compagine sociale. La vicinanza e il sostegno diretto di Nicodemo è durato fino agli ultimi giorni. Dalla gestione dei vigneti alla commercializzazione non mancava mai la sua acuta visione. «Durante tutti questi anni i cambiamenti sono stati tantissimi, ma la vocazione viticola e lo stretto rapporto con il territorio hanno sempre acceso la nostra passione e sono sempre stati al centro dei nostri progetti», assicura Paolo.