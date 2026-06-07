Il Pontefice celebra il Corpus Domini e richiama giovani e istituzioni alla speranza Il viaggio apostolico nel segno dell’incontro
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epa13021822 Pope Leo XIV (C) takes part in the Corpus Christi procession after celebrating Mass in Cibeles Square in Madrid, Spain, 07 June 2026. Pope Leo XIV is undertaking an official six-day visit to Spain from 06 to 12 June 2026, covering Madrid, Barcelona, and the Canary Islands. EPA/BORJA SANCHEZ-TRILLO
Un bagno di folla, applausi continui e un messaggio rivolto non solo alla Chiesa ma all’intera Europa: servono dialogo, unità e riconciliazione. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV a Madrid si conferma uno degli appuntamenti religiosi più partecipati degli ultimi anni, con centinaia di migliaia di fedeli giunti da tutta la Spagna e dall’estero per incontrare il Pontefice. Le autorità locali hanno stimato presenze massicce negli eventi pubblici, con un significativo impatto sulla viabilità cittadina e sui servizi di sicurezza.
Il momento clou è stata la celebrazione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, dove oltre un milione di persone hanno partecipato alla Messa e alla successiva processione eucaristica. Fonti vaticane e della Curia locale riferiscono di una lunga ovazione al termine della celebrazione: Leone XIV, visibilmente emozionato, ha percorso a piedi parte della piazza salutando la folla. «Cammino con voi come pellegrino di speranza: la fede ci unisce oltre ogni divisione», ha detto il Pontefice, suscitando applausi e cori spontanei tra i presenti.
Fin dall’arrivo il Papa ha lanciato un forte appello contro le divisioni che attraversano le società occidentali. Nel discorso alle autorità e alla società civile ha invitato a rifiutare gli «approcci identitari che creano solo nemici», condannando chi sfrutta paure e rancori per ottenere consenso politico. «Non possiamo costruire il futuro su muri di paura e identità esclusive; la pace si costruisce riconoscendo l’altro e lavorando insieme per il bene comune», ha sottolineato, rivolgendo un monito anche alle istituzioni europee presenti.
Ampia partecipazione si è registrata alla veglia con i giovani, dove Leone XIV ha esortato le nuove generazioni a farsi protagoniste del cambiamento e della pace, richiamando impegni concreti su lavoro, formazione e inclusione sociale. «Ai giovani dico: non aspettate che altri cambino il mondo; alzate lo sguardo e impegnatevi, portate più giustizia e più solidarietà», ha esortato, invitando a tradurre la speranza in azioni pratiche. Il programma del viaggio, che proseguirà a Barcellona e nelle Isole Canarie, è incentrato su tre temi, carità, incontro e speranza e il motto «Alzate lo sguardo» accompagna interventi e visite pastorali.
Analisti e commentatori locali sottolineano che, a quindici anni dall’ultima visita papale su larga scala, questo tour potrebbe ridefinire il rapporto tra la Chiesa e una società europea in rapido cambiamento.