Il pontefice in sala operatoria per circa 3 ore, l’intervento è durato 90 minuti. Non ci sono state complicanze

“L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori".

Lo riferisce il bollettino medico dopo l'intervento del Papa. Il pontefice è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. "Per rendere l'intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita", riferiscono i medici.

"Dopo l'intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10 piano", riferiscono il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora.

Il Papa è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. "L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze", si legge nel bollettino medico dopo l'intervento subito da Leone.