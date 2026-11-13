Si completa la rete territoriale dell'Ente regionale. Greco: «Si chiude una fase e se ne apre un'altra». Istituzioni e associazioni insieme per rafforzare la tutela della Caretta caretta, valorizzare la costa ionica e promuovere un turismo sostenibile

C'è un immobile sul lungomare di Brancaleone che racconta, già attraverso la propria storia, il significato dell'inaugurazione di questa mattina. Un bene confiscato alla criminalità organizzata, recuperato e restituito alla comunità, che da oggi ospita la nuova sede operativa dell'Ente Parchi Marini Regionali della Calabria, completando una rete di presidi territoriali la cui costruzione ha accompagnato negli ultimi anni il progressivo consolidamento dell'Ente. Una scelta che assume un valore particolare sulla Costa dei Gelsomini, dove la presenza della Caretta caretta ha reso questo tratto di litorale uno dei luoghi più rappresentativi della biodiversità marina calabrese e dove la tutela ambientale può diventare anche un'opportunità di sviluppo per un territorio che possiede risorse naturalistiche ancora largamente da valorizzare.

L'inaugurazione ha riunito stamattina sul lungomare di Brancaleone il direttore generale dell'EPMR Raffaele Greco, il sindaco Silvestro Garoffolo, l'assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese e il consigliere metropolitano Pierpaolo Zavettieri, insieme a numerosi sindaci dell'Area Grecanica, ai consiglieri regionali Daniela Iiriti e Giuseppe Mattiani, ai rappresentanti delle associazioni e alle autorità civili e militari. Una partecipazione che ha accompagnato il completamento dell'articolazione territoriale dell'Ente, con Brancaleone che diventa il primo presidio operativo dei Parchi Marini nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dalla lunga stagione commissariale alla nuova fase dell'Ente

Per comprendere la portata dell'apertura occorre ripercorrere una vicenda amministrativa iniziata molti anni fa, con l'istituzione dei parchi marini nel 2008, il successivo accorpamento del 2013 e una fase commissariale avviata nel 2016 e conclusa soltanto nel 2025. Un percorso che il direttore generale Raffaele Greco ha richiamato durante la cerimonia, individuando nell'inaugurazione di Brancaleone il passaggio conclusivo di una prima fase organizzativa.

«Oggi per noi è un giorno molto importante, finalmente riusciamo a completare l'articolazione periferica dell'Ente con l'apertura e l'attivazione di questa sede qui a Brancaleone. Siamo partiti da molto lontano, il Parco Marino è stato istituito nel 2008, nel 2013 c'è stato l'accorpamento dei parchi e nel 2016 è iniziato il commissariamento, che si è concluso nel 2025. Oggi si chiude una fase e se ne apre un'altra», ha spiegato Greco, indicando come prossimo obiettivo quello di portare sempre più concretamente sui territori le attività di tutela, conservazione, fruizione e promozione.

«Abbiamo avviato un lavoro importante con la Carta europea per il turismo sostenibile, con i campi ormeggio realizzati praticamente in quasi tutti i parchi marini della Calabria e con i progetti di monitoraggio e conservazione. Adesso questo lavoro va trasferito a maggior ragione sul territorio e da qui si apre una sfida che riguarda l'Ente, ma naturalmente anche la Regione», ha aggiunto il direttore generale.

La Costa dei Gelsomini e la città delle tartarughe

La scelta di Brancaleone risponde anche alla particolare vocazione naturalistica di questo tratto di costa, dove la nidificazione della Caretta caretta rappresenta da anni uno degli elementi più caratteristici dell'ecosistema e dove il lavoro delle associazioni ambientaliste ha contribuito a sviluppare attività di monitoraggio e sensibilizzazione.

«Il Parco è stato istituito proprio nello specifico per tutelare la Caretta caretta. Abbiamo un importante accordo con Caretta Calabria Conservation, il cui presidente Giovanni Parise è qui con noi oggi, e intendiamo estendere questa collaborazione, attualmente finalizzata al monitoraggio dei siti di deposizione delle uova delle tartarughe, anche alla gestione delle attività della sede di Brancaleone», ha annunciato Greco.

L'apertura del presidio coincide inoltre con l'undicesima tappa di «La Calabria, una montagna in mezzo al mare», il percorso promosso dall'Ente per mettere in relazione gli ambienti costieri con le aree interne, valorizzando le identità territoriali e nuove modalità di fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico.

Un bene confiscato alla mafia restituito alla comunità

Per il sindaco Silvestro Garoffolo, l'inaugurazione rappresenta il risultato di un lavoro amministrativo avviato oltre tre anni fa, quando era stata individuata la possibilità di destinare un immobile confiscato alla criminalità organizzata alle attività dell'Ente Parchi Marini. Un percorso che ha richiesto interventi di recupero e adeguamento della struttura, fino alla sua apertura ufficiale.

«Brancaleone oggi si posiziona come punto nevralgico per quanto riguarda l'Area Grecanica e l'area ionica. Siamo la prima sede del Parco Marino in provincia di Reggio Calabria e siamo orgogliosi di questo risultato, perché abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui. C'è grande soddisfazione, ma voglio sottolineare che questo è soltanto un punto di partenza, perché da qui si apriranno scenari e opportunità di grande interesse per tutto il territorio», ha dichiarato Garoffolo.

Il primo cittadino ha quindi richiamato il valore del recupero dell'immobile, destinato a diventare un riferimento per le attività ambientali e per le associazioni impegnate nella salvaguardia del litorale. «Voglio sottolineare anche e soprattutto che la sede del Parco Marino è un bene confiscato alla mafia e di questo siamo orgogliosi, perché ciò che aveva una provenienza illegittima viene restituito alla sua comunità».

Calabrese: «Il mare è il bene più prezioso che abbiamo»

L'inaugurazione si inserisce anche nella strategia regionale di promozione turistica legata al patrimonio ambientale, un settore sul quale l'assessore Giovanni Calabrese ha rivendicato il lavoro avviato negli ultimi anni attraverso la collaborazione con gli enti locali e le strutture regionali.

«Più che un punto di arrivo o di partenza, questo è un percorso che abbiamo avviato da qualche anno e del quale siamo contenti, soddisfatti e orgogliosi. Inaugurare questa sede dei Parchi Marini a Brancaleone ha un significato anche simbolico, perché lo facciamo all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Con i Parchi Marini abbiamo avviato una stagione importante, perché attraverso questi presidi puntiamo alla tutela del mare, che è il bene più prezioso che abbiamo anche dal punto di vista turistico», ha affermato Calabrese.

L'assessore ha ricordato anche la riqualificazione della scogliera di Capo Bruzzano, realizzata in collaborazione con Calabria Verde dopo anni di abbandono, e il lavoro che ha consentito alla Calabria di raggiungere le 27 Bandiere Blu nel 2025.

«È un risultato importante, ottenuto attraverso un'attività con gli enti locali, in sinergia con il Dipartimento Ambiente, con i Parchi Marini e con Arpacal. Stiamo continuando a lavorare per aumentare il numero delle Bandiere Blu, ma soprattutto per tutelare il mare e valorizzare la Calabria dal punto di vista turistico, anche alla luce dell'aumento degli arrivi e delle presenze registrato in questi anni. Su questo lembo di territorio, sulla Locride, stiamo lavorando molto, perché è un territorio bellissimo che deve essere ulteriormente valorizzato», ha concluso.

Una rete integrata per la costa ionica reggina

A richiamare la necessità di una visione territoriale più ampia è stato infine il consigliere metropolitano Pierpaolo Zavettieri, che ha portato i saluti del sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, sottolineando come l'esperienza di Brancaleone possa rappresentare un riferimento per l'intero sistema costiero reggino.

«Esprimo la mia soddisfazione, ma anche la disponibilità a ragionare rispetto a un sistema che possa riguardare tutti i Parchi Marini. La Regione, che ha il quadro generale, lancia per la prima volta questa iniziativa qui a Brancaleone, ma deve diventare una realtà integrata su tutte le coste della Città Metropolitana», ha dichiarato Zavettieri, soffermandosi sulle potenzialità naturalistiche ancora inespresse del versante ionico.

«C'è un'attenzione particolare sulla costa ionica reggina, che è la più sottoutilizzata e, secondo me, la più valida dal punto di vista della natura e della biodiversità. La presenza della Caretta caretta testimonia quanto questo territorio sia veramente un paradiso ancora da esplorare e valorizzare».

Con l'apertura della sede di Brancaleone, l'Ente Parchi Marini completa dunque la propria rete operativa regionale, affidando al nuovo presidio il compito di rafforzare il rapporto con amministrazioni, associazioni e comunità locali. Dopo gli anni necessari per costruire l'organizzazione territoriale, si apre adesso la fase nella quale saranno soprattutto le attività quotidiane di tutela, monitoraggio e valorizzazione a misurare il ruolo effettivo dell'Ente sulla Costa dei Gelsomini.