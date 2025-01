È giusto nel 2025 parlare ancora di pari opportunità? Ha senso che esistano ancora delle commissioni che debbano spendersi per garantire pari diritti? Appare paradossale eppure esiste questa necessità e ne abbiamo discusso in un confronto tra donne, ma rivolto agli uomini in primis, nella puntata del format "A tu per tu" con Saveria Cusmano nominata, portando per la prima volta a Reggio Calabria questo risultato, presidente della rete dei Comitati Pari Opportunità degli avvocati della Calabria.

Tanti spunti di riflessione, dalle disparità che costringono le donne a lavorare il triplo per ottenere gli stessi risultati dei colleghi uomini, il gap salariare ancora a livelli esorbitanti fino ad arrivare agli impedimenti che rendono la carriera sempre più inappetibile per donne che sono costrette a sceglie tra essere madri o lavoratrici. Obiettivi e proposte sempre ben chiare così come quella di ottenere uno spazio da dedicare alla nursery all’interno del nuovo Palazzo di Giustizia.

Tanti i passi avanti ma quante sfide le donne devono ancora affrontare affinché non debbano più essere tutelate o trattate come una specie protetta?