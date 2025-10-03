Per la Cgil «l'adesione media nazionale allo sciopero generale si attesta intorno al 60%». Da Reggio a Cosenza, tantissimi lavoratori, studenti e pensionati hanno partecipato

«La mobilitazione di oggi è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza. In 300mila hanno percorso le vie della Capitale». Lo annuncia la Cgil in una nota. «Secondo i dati pervenuti finora - prosegue il sindacato - , l'adesione media nazionale allo sciopero generale si attesta intorno al 60%».

La giornata - evidenzia il comunicato del sindacato - «è stata caratterizzata da un clima pacifico e democratico. Lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini, studenti e studentesse hanno fatto sentire la loro voce a sostegno della Global Sumud Flotilla e in solidarietà con gli attivisti arrestati, per la pace e per riaffermare il diritto internazionale. La mobilitazione non si ferma - conclude la nota - prossimo appuntamento a Roma per la manifestazione nazionale del 25 ottobre "Democrazia al lavoro».

In Calabria oltre 15mila persone in piazza

Da Cosenza a Reggio, in migliaia sono scesi in piazza per manifestare solidarietà alla Global Sumud Flotilla.

Oltre 15mila persone sono scese in strada, in Calabria, nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla. Una manifestazione che si è articolata su sue piazze, da Reggio Calabria a Cosenza, che hanno visto sfilare per le strade studenti, lavoratori e pensionati, uniti dietro gli striscioni a sostegno della popolazione di Gaza e della Flotilla.

Tra slogan e bandiere palestinesi, le manifestazioni si sono svolte senza incidenti e, tranne qualche i disagi agli automobilisti, non hanno interessato punti "sensibili" quali stazioni e aeroporti. Un presidio della Usb si è tenuto davanti all'ingresso del porto di Gioia Tauro senza intaccare l'operatività dello scalo, andata avanti regolarmente.

Il segretario regionale della Cgil Gianfranco Trotta, presente alla manifestazione di Cosenza, ha parlato di una adesione allo sciopero «alta, sia nel settore privato che nel pubblico, laddove non si tratta di servizi essenziali».