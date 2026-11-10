Negli ultimi anni Edward von Freyman ha parlato davanti a migliaia di studenti, e da quegli incontri ha tratto una convinzione precisa: «Ho trovato circa 15.000 ragazzi e mi sono reso conto che hanno bisogno veramente di constatare di persona, di toccare con mano quello che può succedere nelle strade d’Italia» racconta il padre di Gaia, che a quei ragazzi porta la propria storia per spiegare cosa c’è dietro i numeri degli incidenti.

È una storia che comincia nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, quando Gaia von Freymann e l’amica Camilla Romagnoli, entrambe sedicenni, furono investite e uccise in Corso Francia, a Roma, da un SUV guidato da Pietro Genovese, poi condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi. Edward conosceva già le conseguenze della strada, perché otto anni prima un incidente lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. Dopo la morte della figlia è nata la Fondazione Gaia von Freymann, che aiuta le famiglie delle vittime a sostenere le spese legali nei processi e organizza incontri nelle scuole con la Polizia Stradale. Nei giorni scorsi era tra i relatori della giornata sulla sicurezza stradale al Teatro Comunale, a Cassano all’Ionio, promossa dall’Associazione Diritti Prevenzione e Sicurezza con SEFIM Group e Polizia Stradale, alla presenza del sindaco Gianpaolo Iacobini. Nei suoi interventi le cifre arrivano presto. Von Freymann parla di circa tremila morti l’anno sulle strade italiane, in gran parte giovani tra i 12 e i 29 anni: «Parliamo di 3.000 morti, significa che è una strage. Ormai non ci facciamo neanche più caso, quando accendiamo la televisione è un bollettino di guerra». Eppure, secondo il presidente della fondazione, quasi tutte quelle morti hanno una causa che si poteva eliminare: «Il 92% di questi incidenti stradali mortali si può evitare. Questo cosa significa? Significa che ognuno di noi ci deve mettere del suo, il rispetto delle regole, rispettare il prossimo, amare il prossimo, ma soprattutto amare se stessi». Da qui nasce la domanda che von Freymann rivolge spesso agli studenti, chi di loro allacci la cintura quando siede sui sedili posteriori. La risposta, racconta, è quasi sempre la stessa: «Nessuno. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che in un incidente stradale superiore ai 70 chilometri orari, l’abbiamo constatato nei video e nei crash test, si può morire. E non muore solo chi non ha la cintura di sicurezza, ma anche chi sta davanti, perché chi sta dietro senza cintura ammazza chi è seduto davanti, gli spezza l’osso del collo». Sono queste dinamiche, spiega, che i ragazzi devono vedere e capire prima di mettersi alla guida o salire in auto con gli amici, ed è il motivo per cui continua a entrare nelle classi: «Le devono constatare di persona, i ragazzi. E penso che un semino nell’oceano faccia sempre la differenza».