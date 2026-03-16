Il vicepresidente della giunta, Filippo Mancuso, ha incontrato i sindaci con popolazione inferiore a 5mila abitanti. «Serve un’accelerazione, li sosterremo con strumenti tecnici e di supporto»

Il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso, ha presieduto oggi una riunione operativa dedicata allo stato dell’arte della pianificazione comunale, alla quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni calabresi con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

L’incontro, promosso dal vicepresidente, si è svolto alla cittadella regionale a Catanzaro e ha rappresentato un momento di confronto e di aggiornamento sulle criticità e sulle opportunità legate all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali. Nel corso della riunione è stato evidenziato come, allo stato attuale, siano ancora troppo pochi i Comuni calabresi dotati di strumenti urbanistici approvati: circa 70 su un totale di 404 amministrazioni. Un dato che conferma la necessità di accelerare i processi di pianificazione territoriale, anche attraverso il supporto e le misure agevolative messe a disposizione dalla Regione.

Durante l’incontro sono state illustrate nel dettaglio tutte le possibilità di accompagnamento e le agevolazioni previste per favorire l’approvazione dei Piani strutturali comunali (Psc), con l’obiettivo di sostenere le amministrazioni locali, in particolare quelle di dimensioni più piccole, nel completamento degli iter amministrativi e tecnici. Ampio spazio è stato inoltre dedicato al tema del dissesto idrogeologico e alla necessità di recepire all’interno della pianificazione comunale il lavoro cartografico elaborato dall’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Proprio su questo punto è stata condivisa l’esigenza di rafforzare il coordinamento istituzionale per superare alcune criticità tecniche che stanno rallentando l’adeguamento degli strumenti urbanistici. «L’incontro di oggi – ha dichiarato il vicepresidente Mancuso – rappresenta un passaggio importante nel percorso di accompagnamento che la Regione Calabria sta portando avanti con i Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, per favorire l’approvazione dei Piani strutturali comunali. Il dato attuale, con circa 70 strumenti urbanistici approvati su 404 Comuni, evidenzia la necessità di un’accelerazione decisa, che intendiamo sostenere mettendo a disposizione strumenti tecnici, supporto amministrativo e tutte le agevolazioni possibili».

«Parallelamente – ha aggiunto Mancuso – è fondamentale affrontare in maniera coordinata le questioni legate al dissesto idrogeologico e all’adeguamento della pianificazione comunale alle nuove cartografie dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale. Proprio per questo è in programma l’istituzione di un tavolo tecnico dedicato, che coinvolgerà i soggetti competenti e i Comuni, con l’obiettivo di superare le problematiche ancora presenti e consentire alle amministrazioni locali di procedere più rapidamente all’approvazione dei propri strumenti urbanistici.

Continueremo anche nelle prossime settimane il confronto con i territori, con l’obiettivo di rafforzare il supporto istituzionale ai Comuni e favorire una pianificazione più efficace, aggiornata e coerente con le esigenze di sicurezza e sviluppo del territorio».