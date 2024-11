«La pioggia delle ultime ore e l’innalzamento delle temperature non permette la riapertura delle piste di Lorica». Lo rende noto con una comunicazione inviata alla stampa, Ferrovie della Calabria. Nel comunicato si fa presente: «Le condizioni metereologiche e la qualità della neve saranno attentamente monitorate per poter comunicare prontamente la riapertura delle piste non appena le condizioni permetteranno di garantire la massima sicurezza». L’ente aggiunge: «In attesa delle migliori temperature che potrebbero ottimizzare le condizioni delle piste, forniremo opportunamente gli aggiornamenti anche sui canali social ufficiali. L’impianto di risalita invece continuerà a rimanere operativo per garantire agli appassionati della montagna un'esperienza memorabile».