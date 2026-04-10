Oggi in Piazza del Popolo sfilano memoria e futuro: dal percorso dedicato alle vittime delle scorte – con la Quarto Savona 15 e l'Alfetta di Moro – alle dimostrazioni tecnologiche aperte ai cittadini fino al 13 aprile

La Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia nazionale in programma a Roma, in Piazza del Popolo, all’insegna del tema «La polizia che guarda al futuro». Le celebrazioni si aprono alle ore 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia, dove il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi deporrà una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani. Alle ore 11.00, il cuore istituzionale della giornata si sposterà in Piazza del Popolo per una cerimonia durante la quale sarà conferita dal Presidente della Repubblica la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato «per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, impiegati nei servizi di scorta e tutela, sul territorio nazionale ed estero».

Onorificenze e riconoscimenti

Nel corso della cerimonia saranno attribuite importanti onorificenze individuali. Tra queste, la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria del Vice Sovrintendente Aniello Scarpati, insieme ai riconoscimenti per l’Agente Scelto Ciro Cozzolino e per l’Ispettore Lucia Alba Scarpello. Spazio anche alle promozioni per merito straordinario, conferite a numerosi appartenenti alla Polizia di Stato che si sono distinti per servizio e dedizione. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il personale in uniforme storica garantirà il servizio di Guardia d’Onore al Quirinale, con il tradizionale cambio della guardia.

La piazza come luogo di incontro

Le celebrazioni assumono un significato particolare anche per la scelta della location. Come sottolineato dal direttore dell’Ufficio comunicazione istituzionale Domenico Cerbone, «scegliere di celebrare il nostro anniversario nella storica Piazza del Popolo, crocevia quotidiano di migliaia di persone, rappresenta simbolicamente il nostro spirito di vicinanza alla gente». La piazza diventa così «un luogo di condivisione dei valori che ispirano la Polizia di Stato», attraverso uno “Spazio della legalità” pensato per avvicinare cittadini e istituzioni.

Il percorso della memoria

Particolarmente significativo è lo spazio dedicato al ricordo. «Abbiamo voluto realizzare uno speciale “percorso della memoria” dedicato ai poliziotti delle scorte rimasti vittime di attentati», spiega Cerbone, sottolineando il valore di un’iniziativa che rende omaggio a chi ha perso la vita in servizio. Nel percorso saranno presenti simboli della storia recente del Paese, come la “Quarto Savona 15”, l’auto della scorta del giudice Falcone, e per la prima volta l’Alfa Romeo Alfetta 1.8 utilizzata dagli uomini della scorta di Aldo Moro.

Lo spazio della legalità tra tecnologia e partecipazione

Dal 10 al 13 aprile Piazza del Popolo ospiterà uno spazio aperto al pubblico con stand, dimostrazioni operative e incontri. I visitatori potranno conoscere da vicino il lavoro delle diverse articolazioni della Polizia, dalla Postale alla Scientifica, fino alla Stradale e alla Ferroviaria. Tra le esperienze proposte, anche uno spazio multimediale immersivo della Polizia scientifica che coinvolgerà il pubblico «nella risoluzione di un vero caso di indagine». Non mancheranno attività sportive, dimostrazioni delle unità cinofile e degli artificieri, oltre a momenti dedicati alla prevenzione sanitaria con visite gratuite e dimostrazioni di primo soccorso.

Eventi, cultura e coinvolgimento dei cittadini

Il programma prevede anche appuntamenti culturali e di intrattenimento. Dalla diretta radiofonica de «Il ruggito del coniglio» alle rappresentazioni teatrali sul tema della violenza di genere, fino alle esibizioni musicali e sportive. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, con iniziative dedicate agli studenti e spettacoli pensati per sensibilizzare su temi sociali e civili.

Una celebrazione diffusa nella città

Le iniziative non si limiteranno a Piazza del Popolo ma coinvolgeranno altri luoghi simbolo della capitale. In Piazza del Viminale sarà realizzato un quadro infiorato, mentre la Galleria Alberto Sordi ospiterà la mostra “Insospettabili: sviluppiamo abilità contro le frodi online”. La cerimonia nazionale sarà trasmessa in diretta su Rai 1, con la presenza di Isoradio e numerosi partner istituzionali e tecnologici che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.