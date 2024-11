Domani, 3 aprile, sarà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess, fa sapere la società Stretto di Messina in una nota. Per 60 giorni, a partire dal prossimo 8 aprile, i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative potranno avanzare le loro eventuali osservazioni.

Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni, l’Avviso - corredato del Piano Particellare e dell’Elenco Ditte proprietarie - sarà pubblicato anche sui siti Internet istituzionali della Regione Calabria, della Regione Siciliana, della Stretto di Messina nonché affisso agli Albi Pretori dei comuni interessati dalla realizzazione dell’intervento.

Questa fase intermedia, legata alla pubblicazione dell’Avviso, consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione relativa al Piano espropri e formulare eventuali osservazioni. In tale contesto la società Stretto di Messina aprirà “Sportelli informativi” sia a Messina che a Villa San Giovanni, in spazi dedicati messi a disposizione dai rispettivi comuni, per fornire il supporto necessario per l’analisi della documentazione.

«Questa fase intermedia - ha spiegato Pietro Ciucci, ad della società Stretto di Messina - consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione progettuale relativa al piano degli espropri e formulare eventuali osservazioni. In tale contesto la società Stretto di Messina, aprirà «Sportelli informativi» sia a Messina che a Villa San Giovanni, in spazi dedicati messi a disposizione dai rispettivi comuni, per fornire il supporto necessario per l'analisi della documentazione».

I lavori per il Ponte inizieranno in estate, ha spiegato nei giorni scorsi Valerio Mele, responsabile per la direzione tecnica della società Stretto di Messina. Il via libera, ha spiegato Mele, è subordinato all’ok definitivo del Cipess: «Il processo di approvazione dell'opera prevede due passaggi, la conferenza dei servizi, e a giorni si attende la convocazione da parte del ministero delle Infrastrutture, e la valutazione di impatto ambientale. Per entrambi - i procedimenti ha aggiunto Mele - i tempi sono stabiliti dalla norma, sono previsti 90 giorni. Auspicando che i tempi siano rispettati, toccherà poi al ministero delle Infrastrutture raccogliere gli esiti della valutazione di impatto ambientale e della conferenza dei servizi e trasmetterli con nota istruttoria al Cipess che dovrà approvare il progetto definitivo».

Subito dopo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica accerterà «la copertura finanziaria e approverà il piano economico e finanziario - ha aggiunto -. A quel punto, partiranno subito le opere preliminari, prima ancora del progetto esecutivo stesso. Non si può pensare, infatti, di iniziare immediatamente con interventi di scavi e fondazione del ponte, ma i primi cantieri saranno già presumibilmente al lavoro questa estate».

Il prossimo 16 aprile, alle 11, è stata convocata la Conferenza dei servizi istruttoria presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al tavolo sono invitati tutti i ministeri e le amministrazioni statali interessati, le Regioni Calabria e Sicilia, i Comuni, nonché gli enti gestori delle reti infrastrutturali. «L’avvio della Conferenza di servizi per il prossimo 16 aprile - ha commentato l’ad della Stretto di Messina, Pietro Ciucci - come comunicato oggi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresenta un ulteriore concreto passo avanti nell'ambito dell’iter approvativo volto alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina».