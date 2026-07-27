«Ho appreso con grande sorpresa dell'iniziativa assunta dalla Cgil con un esposto alla Corte dei Conti».

Così l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in risposta all'esposto della Cgil.

«La società Stretto di Messina ha operato e opera nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione per la tutela del denaro pubblico destinato alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. I meccanismi di controllo sono articolati, definiti e trasparenti. Siamo una società interamente pubblica, in house, e pertanto sottoposta al controllo analogo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero alla vigilanza sulle principali attività della Società. La società, inoltre, è soggetta al controllo della Corte dei Conti, esercitato dal Magistrato Delegato che assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale».