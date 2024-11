«Il progetto del Ponte sullo Stretto è sbagliato, anacronistico, dannoso e dispendioso. Abbiamo deciso di firmare insieme un esposto, per vederci chiaro, sono stati negati dei diritti a noi che siamo parlamentari dell'opposizione». Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa a Roma con i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. «C'è una mancanza di trasparenza, per questo abbiamo aderito a questa iniziativa, siamo determinati ad andare avanti per fermare questa opera dannosa».

«Noi siamo contrari a questo progetto, che non ha senso se non realizziamo le infrastrutture che servono alla Sicilia e alla Calabria e non ha senso in questo momento definanziare tanti progetti, addirittura togliere Fondi di coesione essenziali per lo sviluppo di Sicilia e Calabria, per destinarli ad un’unica struttura che poi sappiamo che non si farà». Ha detto invece il leader di M5s Giuseppe Conte, interpellato sul Ponte sullo Stretto di Messina a margine di una iniziativa sulla ex Ilva di Taranto.