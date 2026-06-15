«Auspico che il Ponte sullo Stretto a cui partecipano anche imprese giapponesi diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri Paesi». Lo ha detto la premier del Giappone, Sanae Takaichi, durante le dichiarazioni alla stampa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine dell’incontro bilaterale a Villa Pamphilj. «Spero possa realizzarsi al più presto», ha aggiunto Takaichi.

Parole le sue, che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci ha definito «di grande importanza per il progetto del Ponte».

«La collaborazione con il Giappone – ha detto Ciucci all’Ansa – e in particolare con il gruppo IHI, leader mondiale nel settore infrastrutturale e azionista del consorzio Eurolink guidato da Webuild, è stata avviata da anni e si è particolarmente intensificata in questo periodo in vista del prossimo avvio della progettazione esecutiva e della fase realizzativa. Recentemente con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini abbiamo incontrato i massimi vertici di IHI che hanno ribadito l'attenzione che l'intero gruppo ripone nel ponte sullo Stretto di Messina, confermandone il valore e la portata internazionale».