Completato il progetto Polis. Circa mille pratiche per i passaporti, nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, prenotazioni sanitarie e investimenti nella sostenibilità. Gli uffici postali diventano presìdi fondamentali per i piccoli comuni e le aree interne

Una nuova stagione per i servizi pubblici di prossimità prende forma nella provincia di Crotone, dove Poste Italiane ha completato gli interventi di ammodernamento e digitalizzazione di 25 uffici postali nell'ambito del progetto Polis. Un risultato significativo che colloca il territorio crotonese al primo posto in Calabria e tra le prime realtà del Mezzogiorno per il completamento degli interventi programmati.

Non si tratta soltanto di una riqualificazione degli edifici, ma di una trasformazione del ruolo degli uffici postali, destinati a diventare veri e propri punti di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Una novità particolarmente importante per una provincia caratterizzata dalla presenza di piccoli centri, territori montani e comunità che spesso devono affrontare spostamenti anche considerevoli per ottenere un documento, richiedere una certificazione o accedere a determinati servizi amministrativi.

Grazie al progetto Polis, molte di queste operazioni possono essere effettuate direttamente negli uffici postali abilitati, senza raggiungere necessariamente gli sportelli pubblici dei principali centri urbani.

Passaporti direttamente alle Poste: nel Crotonese circa mille richieste

Tra le innovazioni maggiormente apprezzate figura la possibilità di presentare la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto elettronico direttamente negli uffici postali abilitati.

Secondo i dati diffusi da Poste Italiane, il servizio ha già registrato nel Crotonese circa mille pratiche, confermando l'interesse dei cittadini verso una procedura che semplifica l'accesso a un documento indispensabile per gli spostamenti internazionali.

Il cittadino può presentare la documentazione necessaria allo sportello, dove vengono acquisiti i dati anagrafici e biometrici e avviata la pratica da trasmettere agli uffici di Polizia competenti. Resta infatti alle autorità preposte il compito di effettuare le verifiche e procedere al rilascio del documento, mentre Poste Italiane svolge un ruolo di intermediario nella raccolta e nell'inoltro delle domande.

È prevista inoltre la possibilità di ricevere il passaporto direttamente presso il proprio domicilio, attraverso un servizio di consegna dedicato, evitando un ulteriore spostamento. Per i cittadini del Crotonese questo significa poter avviare una pratica direttamente sul territorio, con un potenziale risparmio di tempo e costi di viaggio.

Quanto costa richiedere il passaporto alle Poste

La procedura prevede i normali oneri per il rilascio del passaporto elettronico, ai quali si aggiunge il costo del servizio postale. In particolare, secondo le tariffe pubblicate da Poste Italiane, sono previsti: 42,70 euro per il libretto del passaporto; 73,50 euro per il contrassegno telematico; 14,20 euro per il servizio di richiesta presso l'ufficio postale.

Il costo complessivo ordinario è quindi pari a 130,40 euro, esclusa l'eventuale consegna a domicilio, per la quale è previsto un ulteriore corrispettivo di 9,88 euro.

Per presentare la domanda occorrono un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale, una fotografia recente conforme ai requisiti previsti e la documentazione relativa ai pagamenti. In caso di rinnovo è necessario presentare anche il precedente passaporto o la denuncia di smarrimento o furto. L'accesso al servizio dipende dall'abilitazione del comune di residenza o domicilio e dell'ufficio postale. In alcune sedi è necessaria la prenotazione.

Certificati anagrafici, previdenziali e giudiziari: più servizi vicino a casa

L'innovazione introdotta dal progetto Polis non riguarda esclusivamente i passaporti. Negli uffici abilitati è possibile accedere a diversi servizi amministrativi che, fino a pochi anni fa, richiedevano spesso il ricorso agli sportelli tradizionali degli enti competenti oppure l'utilizzo autonomo di piattaforme digitali.

Tra le prestazioni disponibili rientrano la richiesta di certificazioni anagrafiche, come quelle di nascita, residenza, cittadinanza, matrimonio e stato civile, oltre a servizi relativi a documentazione previdenziale e giudiziaria. La disponibilità delle singole prestazioni resta legata alle modalità operative e alle abilitazioni degli uffici.

Il vantaggio assume particolare rilevanza per le persone anziane, per chi ha difficoltà negli spostamenti e per i cittadini che non possiedono adeguate competenze digitali. Il fenomeno del divario digitale, infatti, non riguarda soltanto la disponibilità di connessioni internet, ma anche la capacità di utilizzare strumenti informatici e piattaforme telematiche per esercitare concretamente i propri diritti.

Rendere accessibili questi servizi attraverso sportelli fisici significa contribuire a ridurre una delle disuguaglianze che ancora caratterizzano il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Anche la sanità entra negli uffici postali: disponibili le prenotazioni delle prestazioni

Un elemento di particolare interesse riguarda l'integrazione dei servizi sanitari. Da febbraio 2026, secondo quanto comunicato da Poste Italiane, negli uffici interessati dal progetto è stata introdotta anche la possibilità di prenotare prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di un'opportunità che può assumere un significato importante soprattutto nelle aree periferiche, dove l'accesso agli sportelli sanitari e ai sistemi di prenotazione non è sempre immediato.

Per il territorio crotonese, nel quale il tema dell'accessibilità ai servizi sanitari rappresenta una questione particolarmente sentita, l'integrazione tra uffici postali e strumenti di prenotazione può costituire un ulteriore canale a disposizione dei cittadini. Naturalmente, la possibilità di prenotare una visita o un esame non risolve il problema delle liste d'attesa né quello della disponibilità effettiva delle prestazioni sanitarie. Tuttavia può contribuire a semplificare le procedure amministrative e a ridurre gli spostamenti necessari per effettuare una prenotazione.

Uffici più moderni e accessibili: attenzione anche alle persone con disabilità

Gli interventi del progetto Polis hanno interessato anche la struttura e l'organizzazione degli ambienti. Le sedi coinvolte sono state oggetto di interventi finalizzati a migliorare il comfort, l'accessibilità e la funzionalità dei servizi.

Tra le novità figurano sportelli con altezze ribassate, postazioni di lavoro ergonomiche e percorsi tattili destinati alle persone non vedenti e ipovedenti. La riqualificazione punta quindi a rendere gli uffici postali non soltanto più tecnologici, ma anche maggiormente inclusivi.

Un aspetto tutt'altro che secondario in un territorio nel quale la presenza di una popolazione anziana e le difficoltà di mobilità possono rappresentare ostacoli concreti nell'accesso ai servizi essenziali.

Sostenibilità ambientale: impianti fotovoltaici e ricariche per le auto elettriche

Il progetto comprende anche una serie di investimenti destinati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Nel Crotonese risultano ultimati sei impianti fotovoltaici, distribuiti nei comuni di Rocca di Neto, Caccuri, Cotronei, Petilia Policastro, Cutro e Belvedere di Spinello, con una potenza complessiva dichiarata di 108 kWp.

A questi si aggiungono dieci punti di ricarica per veicoli elettrici installati in quattro sedi e venti interventi di smart building, attraverso sistemi tecnologici che consentono una gestione più efficiente degli immobili e dei consumi energetici. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale delle strutture, contenere i consumi e contribuire a una progressiva modernizzazione della rete degli uffici postali.

Il progetto Polis: un investimento nazionale per contrastare lo spopolamento e il divario digitale

Il programma Polis, denominato ufficialmente Case dei servizi di cittadinanza digitale, rientra tra gli interventi sostenuti dal Piano nazionale complementare al Pnrr. L'iniziativa interessa circa settemila uffici postali situati prevalentemente nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti, attraverso investimenti complessivi programmati per circa 1,24 miliardi di euro.

L'obiettivo è costruire una rete capillare di sportelli pubblici in grado di garantire servizi essenziali anche alle comunità lontane dai grandi centri urbani. Secondo i dati pubblicati da Poste Italiane al 30 settembre 2026, a livello nazionale risultavano già realizzati 6.323 interventi di riqualificazione degli uffici postali.

In Calabria, secondo un aggiornamento aziendale del 6 novembre, erano stati completati i lavori in 354 delle 387 sedi previste, pari a circa il 91% del programma regionale. Sempre a livello regionale, le richieste di passaporto presentate attraverso gli uffici postali avevano già superato quota 7.500, con il maggiore numero di pratiche registrato nella provincia di Cosenza.

Il completamento del programma nel Crotonese rappresenta dunque un risultato concreto nell'ambito di un più ampio processo di trasformazione dei servizi pubblici territoriali.

Una sfida importante per le aree interne del Crotonese

Il valore dell'iniziativa va oltre gli aspetti tecnologici e amministrativi.

In territori come quelli della provincia di Crotone, segnati da difficoltà infrastrutturali, distanze tra i centri abitati e progressivi fenomeni di spopolamento, la presenza di servizi pubblici accessibili rappresenta un elemento essenziale per la qualità della vita.

Quando un cittadino è costretto a percorrere decine di chilometri per ottenere un certificato o completare una pratica amministrativa, il problema non è soltanto organizzativo, ma riguarda il concreto esercizio dei diritti di cittadinanza. La trasformazione degli uffici postali in presìdi multifunzionali può contribuire a ridurre queste distanze, offrendo nuove opportunità alle comunità locali.

Resta fondamentale, tuttavia, accompagnare gli investimenti tecnologici con un'adeguata presenza di personale, una corretta informazione sui servizi disponibili e modalità di accesso semplici anche per le fasce più fragili della popolazione. La vera sfida, infatti, non sarà soltanto completare i lavori di ammodernamento, ma garantire che le innovazioni introdotte possano tradursi quotidianamente in servizi efficienti, concretamente disponibili e facilmente utilizzabili.

Il traguardo raggiunto dalla provincia di Crotone rappresenta un segnale positivo: investire nei piccoli comuni significa investire nella tenuta sociale dei territori. Perché la modernizzazione della Pubblica Amministrazione può dirsi davvero compiuta soltanto quando riesce ad avvicinare i servizi ai cittadini, senza lasciare indietro chi vive lontano dai grandi centri urbani.