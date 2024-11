Un giovane è in attesa di essere operato al cuore, l'altro si sta riprendendo da una delicata operazione al cervello per rimuovere un tumore. A consegnare le due buste è stata Antonella Melito, l'infermiera che ha dato il via alla raccolta fondi

Millecento euro. Questa è la cifra raccolta in un mese per gli aiuti necessari a Giorgio e Francesco (così li abbiamo ribattezzati per tutelare la loro identità), i due ragazzi di Praia a Mare che in questi mesi stanno combattendo con le unghie e con i denti per la loro salute. Ieri sera, le somme, equamente divise tra le due famiglie, sono state consegnate nelle mani delle rispettive mamme, visibilmente emozionate.

Le cifre, seppur esigue, serviranno a coprire alcune importanti spese mediche. A queste somme, nei prossimi giorni si aggiungerà la donazione di altre centinaia di euro che serviranno per il pagamento di un'ambulanza privata che dovrà trasportare Francesco da una struttura sanitaria lucana a un presidio ospedaliero calabrese. Alla consegna dei soldi era presente Antonella Melito, infermiera professionista molto conosciuta nella zona dell'alto Tirreno cosentino, che ha dato il via agli aiuti gestendoli in maniera chiara e trasparente. Dopo aver aperto un conto corrente dedicato alla causa, ha reso pubbliche le operazioni di prelievo, fornendo anche la copia dell'estratto conto, consultabili sui suoi canali social.

Come stanno Giorgio e Francesco

Giorgio, affetto da cardiopatia, aspetta da tempo una telefonata. Il suo nome compare nella lista delle persone in attesa per un delicato intervento al cuore che avverrà in un ospedale di Firenze. L'operazione dovrebbe garantirgli una migliore qualità di vita e scongiurare i pericoli legati alla malattia. Francesco, che due mesi fa ha scoperto di avere una tumore al cervello, sta facendo passi da gigante. Dopo che i medici hanno ripulito la parte interessata, stanno monitorando il quadro clinico per assicurarsi che il male non ritorni. I suoi continui progressi hanno spinto i medici alla decisione di dimetterlo e mandarlo in un centro calabrese, dove potrà sottoporsi a ulteriori cure e affrontare serenamente la fase di riabilitazione. Il passaggio da un ospedale all'altro potrebbe avvenire già nel prossimo fine settimana.