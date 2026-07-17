L'ondata di calore che sta interessando la Calabria sta causando criticità sulla rete elettrica di Praia a Mare, con conseguenti cali di tensione e brevi interruzioni dell'erogazione dell'energia. A renderlo noto è l'amministrazione comunale, che ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza invitando a un uso responsabile dell'elettricità per contribuire a ridurre il carico sulla rete nelle ore più critiche.

Disservizi e rischi

Nel comunicato, il Comune raccomanda di limitare i consumi elettrici allo stretto necessario, soprattutto durante le ore più calde della giornata, in attesa di un miglioramento delle condizioni climatiche che possa alleggerire la pressione sull'infrastruttura.

L'amministrazione precisa inoltre che, qualora i disservizi dovessero protrarsi nel tempo o diventare permanenti, è possibile effettuare una segnalazione contattando il numero verde 803 500.

L’appello del sindaco

Il Comune sottolinea di essere in costante contatto con E-Distribuzione per monitorare l'evolversi della situazione e rappresentare le criticità riscontrate sul territorio.

«Confidiamo nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutta la cittadinanza per affrontare insieme questo momento di difficoltà», è l'appello rivolto ai cittadini dal sindaco Antonino De Lorenzo, che ringrazia la comunità per la collaborazione.