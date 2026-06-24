Privacy, sicurezza informatica e legalità sono temi sempre più connessi in una società caratterizzata dalla trasformazione digitale e dall’evoluzione costante delle minacce cyber. In questo scenario, il confronto tra esperti della protezione dei dati, giuristi, professionisti della cybersecurity e rappresentanti delle istituzioni assume un ruolo strategico per rafforzare la tutela dei cittadini.

Per approfondire queste sfide e individuare possibili strategie per il futuro, Federprivacy ha organizzato il convegno “Privacy, legalità e sicurezza: quali percorsi per il futuro dell’Italia?”, in programma venerdì 26 giugno 2026 nel Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza.

L'evento si propone come un'importante occasione di confronto multidisciplinare sui grandi temi che caratterizzeranno il futuro del nostro Paese: dalla protezione dei dati personali alla prevenzione dei fenomeni criminali nel cyberspazio, passando per il ruolo delle istituzioni e dei professionisti nella costruzione di una società più consapevole e sicura.

Nel corso dei lavori interverranno esperti di privacy e protezione dei dati, avvocati, specialisti nel contrasto alle cyber mafie e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, offrendo ai partecipanti punti di vista complementari e strumenti concreti per comprendere le sfide emergenti. Tra i relatori di spicco, è prevista la partecipazione di Vittorio Lombardi, membro del Consiglio Direttivo di Federprivacy, di Claudia Eccher, membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, di Angelo Jannone, Colonnello dei Carabinieri, di Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, di Andrea Gentile, Deputato della Repubblica, membro Commissione Affari Costituzionali della Camera, di Paolo Guido, procuratore Capo della Repubblica, presso il Tribunale di Bologna, e di Giovanni Jacobazzi, giornalista de "Il Riformista", che modererà il dibattito.