Il progetto Shield di Umberto De Maio ha ottenuto un finanziamento di oltre un milione di euro per cinque anni: nella stessa categoria in tutta Italia ne sono stati scelti solo 11 e questo è l’unico con sede in Calabria

Rendere più sicuri ponti, edifici e infrastrutture critiche integrando modellazione strutturale e intelligenza artificiale. È l’obiettivo di Shield (Structural Hybrid Intelligence for Enhanced Learning and Diagnostics) il progetto di ricerca con il quale Umberto De Maio, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, ha vinto uno Starting Grant del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3). Promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fis sostiene progetti di ricerca fondamentale ad alto impatto, ispirandosi ai programmi europei dell’European Research Council.

Shield, finanziato con 1.155.960 euro per cinque anni, si colloca nell’area PE8 (Products and Processes Engineering) e si distingue per il risultato ottenuto a livello nazionale: in tutta Italia sono stati finanziati 11 progetti nella categoria, quello guidato da De Maio è al quarto posto nella graduatoria ed è l’unico con sede in Calabria.

La ricerca si concentra sul miglioramento dei sistemi di monitoraggio dello stato di salute delle infrastrutture, un ambito strategico per la prevenzione del rischio e la gestione del patrimonio costruito. Nell’attuale panorama applicativo, molte soluzioni di Structural Health Monitoring presentano criticità legate alla gestione dei dati, ai costi computazionali e all’affidabilità delle diagnosi. Shield affronta queste sfide attraverso un approccio che integra modellazione strutturale e tecniche di machine learning per fornire diagnosi strutturali robuste, trasparenti e utilizzabili operativamente, anche a supporto di strategie di manutenzione predittiva.

Soddisfazione viene espressa dal rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco: «Il traguardo raggiunto da Umberto De Maio è una conferma del talento dei nostri giovani studiosi e della qualità della ricerca condotta all’Unical, sempre più capace di competere ai massimi livelli nazionali anche in settori chiave per la sicurezza e lo sviluppo del Paese».

«Come ateneo – aggiunge il rettore – intendiamo investire con ancora maggiore convinzione nella valorizzazione di queste competenze, lavorando affinché talenti come Umberto possano trovare qui le condizioni per crescere e dare continuità al proprio percorso accademico».

Umberto De Maio è ricercatore di Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, dove svolge la propria attività scientifica all’interno del gruppo di ricerca coordinato dal professor Fabrizio Greco. Laureato con lode in Ingegneria Edile-Architettura, ha conseguito il dottorato di ricerca all’Unical in Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia. Il suo percorso scientifico si caratterizza per collaborazioni nazionali e internazionali, tra cui quella con l’Universidad Politécnica de Madrid, e per la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale (Prin), accompagnate da una costante attività editoriale e scientifica.

«Shield nasce dalla necessità di superare alcuni limiti strutturali dei sistemi di monitoraggio oggi più diffusi – spiega De Maio – e di rendere davvero utilizzabili, anche in tempo reale, le informazioni raccolte. L’integrazione tra modelli fisici e intelligenza artificiale consente di ottenere risultati più affidabili e interpretabili, fondamentali per supportare strategie di manutenzione adattive e predittive».

«L’obiettivo finale – conclude il ricercatore – è contribuire allo sviluppo di strumenti in grado di individuare il danno strutturale con maggiore efficienza e sostenibilità, riducendo costi e complessità rispetto agli approcci tradizionali. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra: ringrazio il Dipartimento di Ingegneria Civile, il direttore prof. Fabrizio Greco, anche responsabile del Laboratorio di Ingegneria dei Materiali e delle Strutture, e tutto il gruppo di ricerca per il supporto scientifico e umano».

Il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Fabrizio Greco, sottolinea il valore del risultato: «Questo finanziamento rafforza una linea di ricerca strategica per il Dipartimento, che coniuga le tematiche proprie della scienza delle costruzioni e le tecnologie digitali avanzate. È un riconoscimento che premia il lavoro del gruppo di ricerca, l’impegno del Dipartimento e la costante capacità dell’Unical di sviluppare ricerca di qualità su temi di grande rilevanza per il nostro territorio».