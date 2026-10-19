Il presidente Pasquale Russo avverte sulle conseguenze della protesta, soprattutto nel Mezzogiorno: a rischio i rifornimenti di alimenti freschi e altre merci. Attese risposte dal confronto con il ministro Salvini
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«Preoccupano sempre di più gli effetti dei blocchi dell'autotrasporto che stanno interessando diverse aree del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, e che stanno già provocando difficoltà nei rifornimenti di negozi e supermercati, in particolare per i prodotti alimentari freschi e deperibili, ma anche per altre merci, come elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Una situazione che, se dovesse protrarsi, rischierebbe di compromettere la regolare disponibilità dei prodotti, causando danni economici alle imprese e ulteriori disagi ai consumatori». È l'allarme lanciato in una nota dal vicepresidente di Confcommercio e presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo, sulle conseguenze del blocco dei Tir.
«Comprendiamo – prosegue – le ragioni del disagio degli autotrasportatori, alle prese con un aumento insostenibile dei costi del carburante e dell'energia, e ribadiamo la necessità di interventi urgenti a sostegno del settore, come già sottolineato nei giorni scorsi. Allo stesso tempo, però, è indispensabile garantire la libera circolazione delle merci e la continuità delle forniture, evitando che le conseguenze della protesta ricadano su altre imprese e sulle famiglie».
«Per questo – conclude Russo – auspichiamo che dall'incontro previsto domani con il ministro Salvini arrivino risposte concrete e immediate alle difficoltà dell'autotrasporto, creando le condizioni per una rapida rimozione dei blocchi e il ripristino della regolare distribuzione delle merci. Occorre evitare che una crisi già pesante per il settore dei trasporti si trasformi in un'emergenza per l'intera filiera commerciale e per i consumatori».