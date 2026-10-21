E' regolare il traghettamento tra Calabria e Sicilia alla luce della protesta dei Tir. Secondo quanto si è appreso dalla società, «al momento è tutto regolare, sia per le corse che per l'approvvigionamento». Ci sono solo «alcune difficoltà nel far arrivare le autocisterne a Messina, che lungo il percorso hanno incontrato

alcuni blocchi».