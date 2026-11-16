Al Ministero della Cultura i nomi, la storia e perfino la geografia provocano spesso grande confusione. Stavolta, in Senato, è toccato a Pupi e… Avati

La sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, nel discutere la riforma del cinema ha ringraziato i due fratelli presenti in tribuna. Ma l'ha fatto attribuendo a entrambi il nome del regista: «i due fratelli Pupi Avati». Sui social, dove la frase è diventata virale, è circolata come «Pupi e Avati».

Ma Pupi Avati è uno solo. L'altro fratello, il minore, si chiama Antonio. Non è un dettaglio: Antonio ha lavorato per una vita dietro le quinte, producendo e scrivendo con il fratello per oltre cinquant'anni. Per una volta finisce sotto i riflettori del Senato, e gli viene assegnato un nome che non ha.

Cochi e Renato, Totò e Peppino, Stanlio e Ollio: lì i nomi sono due e le persone pure. Con gli Avati, per un momento, la fantasia ha fatto un passo in più.

Per fortuna il resoconto stenografico ha rimesso le cose a posto: «Pupi e Antonio Avati». Un lapsus, capita dai.

Del resto, al Ministero della Cultura nel tempo se ne sono visti ben altri. Con il precedente ministro, Gennaro Sangiuliano, Colombo voleva raggiungere le Indie «sulla base delle teorie di Galileo», nato 72 anni dopo il viaggio del 1492. Times Square finì a Londra.

Su una card social a Napoli torsero 2.250 anni di storia, e la colpa fu data al povero social media manager. Dante fu arruolato tra i fondatori del pensiero di destra. E al Premio Strega il ministro ammise candidamente di aver votato i libri senza averli letti, salvo precisare poi di averli letti, ma non con la calma dovuta.

Una collezione di scivoloni che meriterebbe una mostra permanente.

E Dante? Possiamo stare tranquilli: almeno il suo cognome è salvo. Alighieri si scrive tutto attaccato. Non vorremmo ritrovarci con Dante e A Lighieri. E almeno questo al ministero lo sanno.

Resta una sola preoccupazione: che al Ministero non facciano mai confusione tra Cultura e Cul…tura. Sarebbe tragico.

La cultura è una cosa dannatamente seria, e non vorremmo che diventasse una barzelletta.