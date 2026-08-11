Definita una regia regionale unica per coordinare gli interventi sul territorio e rafforzare la collaborazione tra servizi veterinari, Comuni e volontariato

«Il randagismo non va in vacanza e in questo momento abbiamo un'emergenza che richiede risposte immediate e concrete». È quanto ha affermato l'assessore regionale al Welfare e al Benessere Animale, Pasqualina Straface, al termine del tavolo operativo sul Piano straordinario emergenziale contro il randagismo, convocato oggi nella Sala Verde della Cittadella regionale «Jole Santelli» di Germaneto.

L'incontro, promosso dall'assessorato al Welfare in collaborazione con quello al Bilancio e alla Programmazione, guidato da Marcello Minenna, ha segnato l'avvio immediato del Piano, con l'obiettivo di passare dalla programmazione agli interventi concreti sui territori.

«Abbiamo scelto di convocare questa riunione l'11 agosto, nel cuore dell'estate, perché il randagismo non va in vacanza e perché in questo momento abbiamo un'emergenza che richiede risposte immediate e concrete», ha detto Straface.

Tra le principali novità emerse dal confronto c'è l'adozione delle nuove Linee guida regionali per la movimentazione e le sterilizzazioni degli animali d'affezione. Il provvedimento introduce regole uniformi per le cinque province calabresi e definisce un cronoprogramma per gli interventi.

Il Piano prevede una regia regionale unica per indirizzo, coordinamento e monitoraggio, con il coinvolgimento delle cinque Aziende sanitarie provinciali e dei rispettivi Servizi veterinari, oltre alla Task force regionale.

Un ruolo centrale sarà affidato anche ai Comuni e alle associazioni di protezione animale regolarmente iscritte all'albo regionale. Le Asp sono state invitate a valutare la stipula di convenzioni con le associazioni per affiancare i servizi pubblici, promuovere campagne di sensibilizzazione e rafforzare la rete delle adozioni consapevoli.

«Questo piano straordinario - ha aggiunto Straface - rappresenta il primo, fondamentale step di un percorso organico che ci condurrà all'aggiornamento e alla revisione della legge regionale in materia, per dotare la Calabria di un quadro normativo moderno ed efficace».

L'assessore ha quindi ringraziato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per «la fiducia e il pieno sostegno» all'iniziativa, oltre a Minenna, ai dirigenti regionali e alle Asp, sottolineando il contributo delle associazioni che «con passione difendono i diritti degli animali ogni giorno».

La strategia individuata si svilupperà su due direttrici: da una parte gli interventi emergenziali immediati, dall'altra una risposta strutturale destinata a incidere nel lungo periodo sul fenomeno del randagismo in Calabria.